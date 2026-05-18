Lãnh đạo Triều Tiên lệnh xây dựng "pháo đài bất khả xâm phạm" ở biên giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn trong quý cuối năm 2025 (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 17/5 đã triệu tập cuộc họp với các sĩ quan chỉ huy của toàn bộ lực lượng vũ trang, nhấn mạnh việc nâng cao công nghệ quân sự tại các đơn vị chủ chốt, đặc biệt là các lực lượng tiền tuyến, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực răn đe chiến tranh hiệu quả.

Ông Kim Jong-un hối thúc quân đội tiếp tục nâng cao cảnh giác trước đối thủ "không đội trời chung" của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh chính sách của Bình Nhưỡng nhằm biến biên giới phía nam thành "pháo đài bất khả xâm phạm" và củng cố các đơn vị tiền tuyến.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, để đạt được mục tiêu này, Triều Tiên có kế hoạch cải tổ cơ cấu tổ chức quân sự và tăng cường các đơn vị tiền tuyến cũng như các đơn vị chủ lực khác như một "quyết định quan trọng để răn đe chiến tranh triệt để hơn".

Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các tướng lĩnh trong việc xây dựng quân đội "mạnh nhất" thế giới và công bố chính sách cải cách hệ thống huấn luyện, tập trung hơn vào các cuộc diễn tập thực tế phù hợp với "chiến tranh hiện đại".

Cuộc gặp của nhà lãnh đạo Triều Tiên với các chỉ huy quân sự cấp cao diễn ra sau nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm củng cố vị thế tiền tuyến. Đầu tháng này, ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội triển khai một loại pháo tự hành mới dọc biên giới phía nam trước cuối năm nay.

KCNA đưa tin, pháo tự hành này có tầm bắn hơn 60km, đủ để có thể đưa thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tầm tấn công của các vị trí tiền tuyến tại Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un "tái khẳng định rằng năm 2026 cũng sẽ ghi nhận một bước nâng cấp chưa từng có trong tiến trình đấu tranh để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia", đồng thời kêu gọi đạt được "những thành công vang dội mỗi ngày" thông qua nỗ lực tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột năm 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ liên Triều, trong đó hồi tháng 4 ông bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ dân thường điều khiển máy bay không người lái vào Triều Tiên. Tại cuộc họp nội các, ông Lee nói rằng các sự việc này đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.

Sau phát biểu của Tổng thống Lee Jae-myung , bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là quan chức cấp cao Triều Tiên, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đánh giá ông Lee có thái độ "thẳng thắn và cởi mở". Tuy nhiên, bà cảnh báo Seoul "nên ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh" chống lại Bình Nhưỡng.