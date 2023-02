Lãnh đạo Chechnya: Chỉ Nga mới có quyền thay đổi biên giới

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov (Ảnh: TASS).

"Phương Tây không ngừng tìm cách chia cắt Nga kể từ những năm 1990. Biên giới Nga chỉ có thể thay đổi khi Moscow muốn", lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov viết trên Telegram ngày 12/2.

Bình luận được đưa ra sau khi một quan chức Ukraine dự đoán kịch bản "nước Nga tan rã". Quan chức trên được cho là Aleksey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine. "Ichkeria (tên do lực lượng ly khai đặt cho Chechnya vào những năm 1900), Tatarstan, Dagestan sẽ tự do. Điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần và chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng", quan chức này bình luận.

Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên, đến nay, Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng này, Ukraine cũng không công nhận quyết định của Nga.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái với tuyên bố "phi phát xít hóa" và "phi quân sự hóa" quốc gia láng giềng. Giới quan sát tin rằng, mục tiêu cuối cùng của Moscow có thể là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Ông Kadyrov thường đưa ra những chỉ trích nhằm vào phương Tây, đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine. Tuần trước, ông nhận định, chiến dịch của Nga có thể kết thúc vào cuối năm nay và châu Âu "cuối cùng sẽ phải hợp tác với Nga trên mọi lĩnh vực".

Các đơn vị an ninh dưới quyền ông Kadyrov cũng tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine ngay từ những ngày đầu. Ông thi thoảng đưa ra những khuyến nghị về chiến lược của Nga ở Ukraine. Theo đó, ông này cho rằng, Bộ Quốc phòng Nga nên áp dụng một chiến lược mạnh hơn nhằm giảm thiệt hại trên chiến trường.