"Khẩu chiến" giữa nghị trường Mỹ vì phòng thí nghiệm Vũ Hán

Dân trí Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci đã đáp trả gay gắt cáo buộc của một thượng nghị sĩ liên quan đến tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc).

Chuyên gia Anthony Fauci (Ảnh: Reuters).

Theo CNBC, chuyên gia Anthony Fauci, thành viên ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, và Thượng nghị sĩ Rand Paul đã đấu khẩu gay gắt trong một phiên điều trần tại Thượng viện ngày 20/7 liên quan đến khoản tài trợ gây tranh cãi của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho một nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán.

Ông Paul cáo buộc ông Fauci không trung thực trong phiên điều trần trước quốc hội hồi tháng 5 khi phủ nhận việc NIH tài trợ nghiên cứu "tăng cường chức năng" ở virus trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - nơi bị nghi ngờ rò rỉ virus gây đại dịch Covid-19. Trong phiên điều trần đó, ông Fauci xác nhận đã chuyển 600.000 USD cho nhóm nghiên cứu EcoHealth Alliance, nhóm này sau đó đã chuyển khoản tiền tới Viện Virus học Vũ Hán để tìm hiểu về nguy cơ virus corona từ dơi lây nhiễm sang người. Ông nói, nghiên cứu này là cần thiết khi dịch SARS bùng phát vào đầu những năm 2000 cũng có nguồn gốc từ loài dơi.

"Thưa ngài tiến sĩ, khi biết việc nói dối quốc hội là một tội ác, ông có muốn rút lại tuyên bố của mình không? Ông từng tuyên bố rằng NIH chưa từng tài trợ cho các nghiên cứu tăng cường chức năng ở Vũ Hán", Thượng nghị sĩ Paul nói. Nghiên cứu tăng cường chức năng ở virus là hoạt động gây tranh cãi bởi nó nhằm tìm hiểu cách virus đột biến và trở nên dễ lây lan hoặc nguy hiểm hơn.

Đáp lại, ông Fauci nói: "Tôi không nói dối trước quốc hội. Tôi chưa bao giờ nói dối, trước quốc hội càng không. Tôi không rút lại tuyên bố đó". Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ khẳng định, nghiên cứu mà ông Paul đề cập đến không bao gồm nghiên cứu tăng cường chức năng.

Cuộc tranh luận tiếp tục nóng lên khi ông Paul ngắt lời ông Fauci, khiến ông tức giận nói: "Thượng nghị sĩ Paul, ông không biết mình đang nói gì đâu... Nếu có ai đó đang nói dối ở đây, thì chính là ông đấy".

Khoản tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán gây tranh cãi trở lại gần đây khi giới chính khách và khoa học Mỹ bất ngờ lật lại giả thuyết về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Thời báo Phố Wall hồi tháng 3 dẫn một báo cáo của giới tình báo Mỹ nói rằng, 3 nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán phải nhập viện với các triệu chứng giống Covid-19 vào tháng 11/2019, không lâu trước khi Trung Quốc công bố các ca Covid-19 đầu tiên.

Giới chức Mỹ và một số nước nghi ngờ rằng, virus gây đại dịch Covid-19 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi cuối tháng 5 đã yêu cầu giới tình báo nỗ lực gấp đôi để đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn về nguồn gốc đại dịch.

Về phía Trung Quốc, nước này nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Hồi đầu năm, Trung Quốc đã cho phép nhóm chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đến Vũ Hán điều tra. Sau chuyến điều tra này, Bắc Kinh phản đối đề nghị của WHO về việc triển khai điều tra giai đoạn hai ở Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố đã hoàn thành nghĩa vụ và giờ là lúc chuyển hướng điều tra sang những nơi khác trên thế giới, trong đó có phòng thí nghiệm ở Mỹ.

Minh Phương

Theo CNBC, Guardian