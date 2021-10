Kế hoạch 23 tỷ USD của WHO nhằm dập dịch Covid-19

Dân trí Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này cần 23,4 tỷ USD trong vòng 12 tháng tới nhằm khống chế đại dịch Covid-19 và hối thúc các nước G20 dẫn đầu nỗ lực này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters).

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 28/10 gửi thông điệp đến các nước G20 rằng họ không thể để các nước nghèo hơn phải rơi vào tình huống khó khăn trong đại dịch.

Ông Tedros cho biết, WHO cần 23,4 tỷ USD để đối phó với đại dịch Covid-19. Số tiền này sẽ được dùng để mua vaccine Covid-19, bộ xét nghiệm và thuốc điều trị. WHO hy vọng kế hoạch này có thể giúp cứu sống thêm 5 triệu người trên thế giới.

"G20 có khả năng đưa ra các cam kết chính trị và cam kết tài chính để chấm dứt đại dịch này. Chúng ta đang ở giai đoạn quyết định, đòi hỏi phải có sự dẫn dắt quyết đoán để giúp thế giới an toàn hơn", ông Tedros nói.

WHO đang dẫn đầu chương trình Tăng tốc Tiếp cận Công cụ chống Covid-19 (ACT-A) nhằm phát triển, sản xuất, thu mua và phân phối các công cụ đối phó đại dịch. WHO nhấn mạnh, 23,4 tỷ USD tài trợ cho ACT-A nhỏ hơn nhiều so với hàng nghìn tỷ USD thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra cũng như chi phí cho các kế hoạch hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội của các quốc gia.

WHO cho biết, đến nay, chỉ 0,4% số bộ xét nghiệm và 0,5% nguồn cung vaccine Covid-19 được sử dụng ở các quốc gia có thu nhập thấp chiếm khoảng 9% dân số thế giới. WHO cho hay, kế hoạch sắp tới của họ là chuyển trọng tâm của chương trình ACT-A để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở các nước thu nhập thấp.

Minh Phương

Theo AFP