Hé lộ chương trình giúp các nước tiếp cận bình đẳng thuốc điều trị Covid-19

Dân trí Một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đang được xúc tiến nhằm đảm bảo các nước thu nhập thấp hơn có thể tiếp cận nguồn cung thuốc điều trị Covid-19.

Thuốc điều trị Covid-19 thể nhẹ của Merck & Co's (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, tài liệu này, chương trình do WHO dẫn đầu đang được xúc tiến nhằm đảo bảo các quốc gia có thu nhập thấp hơn có thể tiếp cận công bằng với vaccine, xét nghiệm và các phương pháp điều trị Covid-19. Tài liệu nêu các mục tiêu của chương trình "Access to Covid-19 Tools Accelerator - ACT-A" (Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với Covid-19) đến tháng 9 năm sau.

Chương trình này hy vọng có thể cung cấp một tỷ xét nghiệm Covid-19 cho các nước có thu nhập thấp hơn và sản xuất thuốc điều trị cho khoảng 120 triệu bệnh nhân Covid-19 toàn cầu trong số khoảng 200 triệu ca nhiễm mới ước tính phát sinh trong vòng 12 tháng tới.

Tài liệu cho biết, WHO muốn tăng nguồn cung thuốc điều trị và xét nghiệm ở mức giá tương đối thấp cho các nước có thu nhập thấp hơn sau khi những nước này bị tụt lại trong cuộc chạy đảm bảo nguồn cung vaccine Covid-19. Thuốc kháng virus molnupiravir của hãng dược Merck & Co's có thể là một trong số các loại thuốc được lựa chọn để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Tài liệu của ACT-A không nêu rõ tên của loại thuốc điều trị, nhưng dự kiến sẽ chi trả khoảng 10 USD cho một liệu trình điều trị với bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ. Đây là mức giá tương đối thấp so với chi phí 700 USD/liệu trình mà Mỹ đồng ý chi trả.

Các hãng dược đang tiếp tục phát triển các loại thuốc điều trị Covid-19 thể nhẹ, nhưng đến nay, molnupiravir là thuốc duy nhất cho thấy những kết quả tích cực trong các thử nghiệm quy mô lớn. ACT-A đang đàm phán với Merck & Co và các nhà sản xuất để mua loại thuốc này.

Một phát ngôn viên của ACT-A cho biết, tài liệu này vẫn chưa hoàn tất, vẫn cần tham vấn thêm. Tài liệu sẽ được gửi cho các lãnh đạo toàn cầu trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Rome vào cuối tháng này.

ACT-A đã đề nghị các nước G-20 và các nước khác tài trợ thêm khoảng 22,8 tỷ USD từ nay cho đến tháng 9/2022 để mua và phân phối vaccine, thuốc điều trị và bộ xét nghiệm Covid-19 cho các nước thu nhập thấp, giảm sự chênh lệch nguồn cung giữa nước giàu với nước ít phát triển hơn. Đến nay, các nhà tài trợ đã cam kết dành 18,5 tỷ USD cho chương trình.

Minh Phương

Theo Reuters