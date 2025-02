ISW: Nga sẽ không thỏa hiệp về vấn đề Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Dựa vào cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin và những phát ngôn của Điện Kremlin, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ cho rằng Moscow dường như sẽ không đưa ra bất cứ thỏa hiệp nào trong cuộc hòa đàm tiềm năng với Ukraine trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 12/2.

Ông Trump cho biết đã thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine với ông Putin và nhất trí rằng chính quyền 2 nước sẽ bắt đầu đàm phán ngay lập tức.

Theo báo cáo chính thức của Điện Kremlin, trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Putin nhấn mạnh cần phải loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến Ukraine và đồng ý với ông Trump rằng "một giải pháp lâu dài có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán hòa bình".

Theo ISW, giới chức Nga đã xác định rõ ràng "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến là việc NATO bị cáo buộc vi phạm các cam kết không mở rộng về phía Đông gần biên giới Nga. Điều này cho thấy Nga sẽ không dễ dàng thỏa hiệp xét tới tình hình hiện tại.

Báo cáo cũng nói rằng ông Trump thừa nhận đã nói chuyện với ông Zelensky qua điện thoại, trong đó họ thảo luận về cuộc chiến cũng như cuộc gặp sắp tới của ông Zelensky với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2.

Tổng thống Zelensky cho biết ông và ông Trump đã thảo luận các cơ hội hòa bình, khả năng hợp tác và khả năng công nghệ của Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng ông Trump đã chia sẻ chi tiết cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Putin. Hai vị lãnh đạo đã đồng ý lên kế hoạch cho các cuộc gặp song phương trong tương lai.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã bác bỏ đề xuất của ông Zelensky trong việc đổi lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát lấy lãnh thổ ở Kursk do quân đội Ukraine nắm giữ nếu có các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Ông Medvedev nói rằng việc trao đổi lãnh thổ là vô nghĩa, trong khi ông Peskov khẳng định Nga sẽ không bao giờ thảo luận vấn đề này.

Về điều này, ISW chỉ ra: "Tuyên bố của ông Medvedev và ông Peskov tiếp tục củng cố quan điểm của ISW rằng khó có khả năng phía Nga sẽ thực hiện các thỏa hiệp nếu có đàm phán hòa bình, Nga sẽ chỉ đồng ý một thỏa thuận hòa bình đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Putin ở Ukraine".