Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib (Ảnh: Getty).

"Trong ngày hôm nay, dự kiến ​​sẽ có những bất ngờ đáng kể trên mọi mặt trận, làm leo thang cuộc chiến mà chúng ta đang tiến hành chống lại Iran và Hezbollah ở Li Băng", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, nói trong một cuộc họp báo với các quan chức quân sự hôm 18/3.

“Cường độ các cuộc tấn công vào Iran đang gia tăng. Bộ trưởng Tình báo Iran Khatib cũng đã bị hạ gục đêm qua”, ông Katz thông báo.

Hiện Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Bộ trưởng Katz cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đơn giản hóa quy trình nhắm mục tiêu vào các thành viên khác trong ban lãnh đạo Iran.

“Tôi đã cho phép Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vô hiệu hóa bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran khi có cơ hội tác chiến và tình báo, mà không cần sự chấp thuận bổ sung”, ông Katz nói thêm.

Ông Khatib được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tình báo Iran vào năm 2021.

Theo Iran International, ông được coi là người thân cận với tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei.

Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib là quan chức cấp cao mới nhất của Iran bị sát hại trong các cuộc tấn công của Israel.

Các nhân vật cấp cao của Iran đã thiệt mạng từ 28/2 (Đồ họa: NYT).

Ngày 17/3, Iran xác nhận ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và ông Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của Iran đã bị sát hại trong “một cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện”.

Ông Larijani là quan chức an ninh cấp cao nhất và là một trong những người ra quyết định quyền lực nhất tại Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mô tả ông Soleimani là một nhân vật chủ chốt trong việc củng cố cấu trúc của lực lượng Basij và mở rộng vai trò của lực lượng này trong các sáng kiến kinh tế và xã hội.

IRGC cảnh báo đối thủ sẽ phải đối mặt với đòn trả thù của Iran. IRGC tuyên bố các lực lượng liên kết với Basij sẽ tiếp tục “con đường kháng chiến” và tìm cách trả thù cho vụ sát hại.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/3 tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ ai đe dọa đến nhà nước Israel, và bất kỳ ai chống đối đều không được miễn trừ khỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ truy đuổi, tìm ra và vô hiệu hóa họ", người phát ngôn IDF Effie Defrin cho biết.

Ông Defrin cũng tuyên bố Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng bán quân sự Basij của Iran.