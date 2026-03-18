Iran ồ ạt phóng đạn chùm đáp trả vụ nhân vật quyền lực số hai bị hạ sát

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn chùm trả đũa Israel (Ảnh: AFP).

Truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã phóng cả tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr mang nhiều đầu đạn trong cuộc tấn công nhằm vào khu vực gần Tel Aviv, Israel rạng sáng 18/3.

IRGC mô tả cuộc tấn công là hành động trả đũa việc Israel sát hại Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani.

Vụ tấn công đánh dấu lần mới nhất mà Iran sử dụng loại vũ khí được thiết kế nhằm gây thiệt hại tối đa và né tránh các lớp phòng không nhiều tầng của Israel.

Các đoạn video được ghi lại cho thấy ít nhất một tên lửa đã thả các đầu đạn chùm xuống lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công đã khiến hai người thiệt mạng tại Israel.

Trước đó, Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani đã “tử vì đạo” sau một đời “đấu tranh vì sự phát triển của Iran và cuộc Cách mạng Hồi giáo.

Văn phòng Hội đồng cho biết ông Larijani cùng con trai và các nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 17/3 của Israel. IRGC ca ngợi ông Larijani là “một trong những chính trị gia nổi tiếng và tài năng nhất của Iran”.

Truyền thông phương Tây mô tả ông Larijani là chính trị gia quyền lực thứ hai ở Iran và đóng vai trò quan trọng vào việc điều hành đất nước trong quá trình Iran lựa chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc trả đũa “mang tính quyết định và khiến đối phương phải đáng tiếc” sau khi lãnh đạo an ninh Ali Larijani bị sát hại trong một cuộc không kích của Israel.

“Iran sẽ có phản ứng mang tính quyết định và khiến đối phương phải đáng tiếc trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao”, ông Hatami nói.

Các quan chức cấp cao khác của Iran, trong đó có chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, ông Ali Abdollahi, và cố vấn cấp cao Ali Akbar Velayati cho biết Iran sẽ “giáng một đòn mạnh" để trả đũa cho cái chết của ban lãnh đạo nước này.

Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng trước, Iran đã mất một loạt quan chức cấp cao do các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Mặc dù vậy, Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài, bác lời kêu gọi đầu hàng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo, những hệ lụy từ cuộc chiến ở Trung Đông sẽ lan rộng trên toàn cầu.

“Làn sóng hệ lụy toàn cầu mới chỉ bắt đầu và sẽ tác động đến tất cả - bất kể giàu nghèo, tôn giáo hay chủng tộc”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên X.

Ông đồng thời gợi ý rằng nhiều quan chức phương Tây nên lên tiếng phản đối xung đột.