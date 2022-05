Israel nói Tổng thống Putin xin lỗi vì phát biểu của Ngoại trưởng Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Thủ tướng đã chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov và cảm ơn ông ấy vì đã làm rõ thái độ của mình đối với người dân Do Thái và ký ức về thảm sát Holocaust", Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong thông báo ngày 5/5, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Mặc dù thông báo về nội dung cuộc điện đàm do Điện Kremlin công bố không đề cập đến lời xin lỗi, nhưng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sắp tới "đối với người dân của cả hai nước, những người cẩn trọng giữ gìn sự thật lịch sử về các sự kiện và trân trọng ký ức về tất cả những người đã ngã xuống, bao gồm những nạn nhân của thảm sát Holocaust".

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có phát ngôn gây xôn xao dư luận khi ông trả lời phỏng vấn một hãng truyền thông của Italy hôm 1/5.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định "phi hạt nhân hóa" Ukraine vẫn là một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Một phóng viên sau đó nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người gốc Do Thái, dẫn đến những tuyên bố gây tranh cãi của Ngoại trưởng Lavrov. Nhà ngoại giao Nga cho rằng Adolf Hitler "có dòng máu Do Thái", và "những người bài Do Thái mạnh nhất thường là người Do Thái".

Phát biểu của Ngoại trưởng Nga khiến Israel không hài lòng. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid chỉ trích tuyên bố của người đồng cấp Nga, đồng thời yêu cầu một lời xin lỗi.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 cho biết, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã nỗ lực đóng vai trò trung gian giữa Ukraine và Nga để hạ nhiệt căng thẳng.

Israel có tiếng nói quan trọng trong việc hòa giải xung đột Nga - Ukraine. Israel đã phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhưng cũng thận trọng trong việc gây căng thẳng với Moscow.

Thủ tướng Bennett đã tăng cường nỗ lực để đưa Nga và Ukraine xích lại gần nhau. Nhà lãnh đạo Israel đã trao đổi nhiều lần với cả Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga. Ông đã bay tới Moscow để gặp nhà lãnh đạo Điện Kremlin.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Israel cung cấp vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt, cho Ukraine. Ông Zelensky cho rằng "hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel là tốt nhất và Israel chắc chắn có thể giúp người dân Ukraine".

Tổng thống Putin đã nói với Thủ tướng Israel lập trường của Nga về những điều kiện cần thiết nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, bao gồm phi quân sự hóa và đảm bảo trạng thái trung lập, không sở hữu hạt nhân của Ukraine, công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea cũng như công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk, Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Trong cuộc điện đàm mới nhất, Tổng thống Putin đã nói với Thủ tướng Bennett rằng Nga vẫn sẵn sàng cung cấp hành lang an toàn cho dân thường sơ tán khỏi nhà máy gang thép Azovstal - khu vực giao tranh khốc liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine ở thành phố Mariupol của Ukraine. Ông Putin nói, Ukraine nên lệnh cho các binh sĩ cố thủ trong nhà máy Azovstal hạ vũ khí.