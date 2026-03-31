Israel chuyển mục tiêu tấn công ở Iran

Một cuộc tấn công của Israel vào Tehran sáng 29/3 (Ảnh: AFP).

Hoàn tất giai đoạn nhắm vào mục tiêu quân sự

Một tháng sau khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, quân đội Israel gần như đã hoàn tất việc ném bom tất cả các mục tiêu mà họ xác định từ đầu. Hiện tại, theo nguồn tin của Times of Israel, ban lãnh đạo Israel đã ra lệnh cho quân đội chuyển sang tấn công các mục tiêu kinh tế của Iran.

Israel đã phối hợp với Mỹ triển khai chiến dịch tấn công Iran nhằm làm suy yếu khả năng quân sự của Iran, bao gồm chương trình hạt nhân và tên lửa hành đạn đạo.

Không quân Israel đã thực hiện hàng trăm đợt không kích vào Iran, thả hơn 13.000 quả bom xuống các địa điểm quân sự và cơ quan đầu não của chính quyền, bao gồm hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa hành trình, các cơ sở sản xuất vũ khí, một số cơ sở hạt nhân và nhiều trụ sở khác nhau.

Các cuộc không kích của Israel cũng đã hạ sát hàng chục quan chức cấp cao của Iran, bao gồm Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour và nhiều chỉ huy quân sự cấp cao khác.

Cuối tuần trước, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết "trong vòng vài ngày tới", quân đội sẽ hoàn tất việc nhắm mục tiêu vào tất cả các tài sản "quan trọng" thuộc ngành công nghiệp sản xuất quân sự của Iran, vốn là những nơi phát triển vũ khí. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy hầu hết các bệ phóng tên lửa hành trình và hệ thống phòng không của Iran.

IDF đang ở giai đoạn mà họ mô tả là "giai đoạn hoàn tất" các mục tiêu đề ra từ đầu cuộc chiến. Điều này có nghĩa là Israel tin rằng đã đạt được phần lớn mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, khiến Iran bị đẩy lùi nhiều năm.

Chuyển sang mục tiêu kinh tế

Khi IDF gần hoàn tất việc ném bom tất cả các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran, các nhà lãnh đạo Israel, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đã ra lệnh cho quân đội thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu kinh tế của Iran.

Điều này bao gồm một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt lớn ở miền Nam Iran gần 2 tuần trước, và các cuộc tấn công vào 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran vào hôm 27/3.

Trong cả hai trường hợp, theo các nguồn tin an ninh, Israel nhằm mục đích gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho Iran. Tuy nhiên, một điều bất thường là IDF không bình luận về cả 2 cuộc tấn công này.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa nhắm vào các địa điểm năng lượng của Iran, đưa ra thời hạn cho Iran đến ngày 6/4 để đồng ý với đề xuất chấm dứt xung đột mà Washington đưa ra. Do đó, Israel cũng đã đồng ý tạm dừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Iran, và thay vào đó nhắm vào các địa điểm khác gây thiệt hại kinh tế như các nhà máy thép.

Đáp lại, Iran tuyên bố đáp trả nhằm vào các mục tiêu kinh tế của Mỹ và Israel trong khu vực, bao gồm các hạ tầng năng lượng, ngân hàng. Iran cũng tiếp tục đóng cửa một phần eo biển Hormuz, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, kéo theo sức ép cho Mỹ và các đồng minh.