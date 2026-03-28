Hơn 50 chiến đấu cơ Israel ồ ạt tập kích cơ sở sản xuất vũ khí của Iran

Tiêm kích của F-16 Israel xuất kích (Ảnh: IDF).

Times of Israel dẫn tuyên bố của quân đội Israel cho biết, hôm 27/3, họ đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Iran trong những tháng gần đây.

Theo quân đội Israel, hơn 50 máy bay chiến đấu nhắm vào 3 địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, bao gồm nhà máy nước nặng ở Arak được sử dụng trong việc sản xuất plutonium cấp độ vũ khí, và một cơ sở ở Yazd chuyên sản xuất vật liệu nổ phục vụ quá trình làm giàu uranium.

Quân đội Israel cho biết, chiến dịch được thực hiện qua 3 giai đoạn trong vài giờ và tập trung vào các nhà máy công nghiệp quân sự và một căn cứ thuộc Bộ Quốc phòng Iran.

Một phát ngôn viên quân đội Israel lưu ý, các địa điểm này tham gia vào việc chế tạo thuốc nổ tiên tiến và cung cấp vũ khí cho Hamas và Hezbollah, cũng như sản xuất các thành phần cho tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại ở phía Iran, nhưng quân đội Israeal mô tả chiến dịch đã làm suy giảm đáng kể khả năng phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Iran.

“Các cuộc không kích vào những địa điểm và cơ sở này cấu thành một sự suy giảm tổng hợp đối với khả năng sản xuất của Iran, cả trong chương trình tên lửa đạn đạo và chương trình vũ khí hạt nhân của họ”, tuyên bố nêu rõ.

Quân đội Israel nói thêm rằng họ có kế hoạch tiếp tục nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp quân sự của Iran để làm suy yếu chương trình phát triển vũ khí lâu đời của quốc gia này.

Chính quyền Iran xác nhận các cơ sở bị ảnh hưởng ở Arak và Yazd đã không hoạt động hoặc đã được bảo vệ, đồng thời báo cáo không có thương vong hay nguy cơ ô nhiễm. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Iran sẽ khiến Israel phải trả một "cái giá nặng nề”.

Các cuộc không kích xảy ra giữa lúc Israel xác nhận lần đầu tiên có vụ phóng tên lửa từ Yemen hướng về lãnh thổ Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bắt đầu.

Tên lửa được cho là do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen phóng. Houthi tuyên bố cuộc tấn công nhằm ủng hộ Iran, lưu ý rằng “các mục tiêu quân sự nhạy cảm của Israel đã bị nhắm tới. Nhóm này khẳng định các hoạt động của họ sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Cuộc xung đột đã kéo dài một tháng và có chiều hướng lan rộng ra khắp khu vực với sự tham gia của nhiều lực lượng hơn.

Theo Al Jazeera, hơn 1.900 người ở Iran và hơn 1.100 người ở Li Băng đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi cuối tháng 2.

Tại Israel, ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương, trong khi Mỹ mất 13 quân nhân, khoảng 200 quân nhân bị thương. Ngoài ra, thương vong cũng khi nhận ở các nước Vùng Vịnh.