Israel cảnh báo làn sóng khủng bố sau 3 vụ nổ súng trong 1 tuần

Hiện trường vụ xả súng ở Tel Aviv, Israel ngày 29/3 (Ảnh: Reuters).

Guardian ngày 29/3 cho biết, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại Tel Aviv, Israel. Đây là lần xả súng thứ 3 trong vòng một tuần trở lại đây tại nước này.

Vụ việc xảy ra tại Bnei Brak, một khu phố đông người ở Tel Aviv. Các video đăng tải trên truyền thông Israel ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo đen cầm một khẩu súng trường bắt đầu xả súng lên các ban công căn hộ, sau đó bắn người đi đường. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm là một cư dân 26 tuổi định cư tại một khu phố ở phía bắc Bờ Tây. Người này được cho là từng làm công nhân xây dựng ở Bnei Brak và trước đây bị giới chức Israel phạt tù thời gian ngắn vì tội danh đe dọa an ninh.

Vụ xả súng lần này dấy lên lo ngại về mối nguy bạo lực leo thang và mối đe dọa về việc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể sẽ phát động một chiến dịch tấn công diện rộng trước thềm tháng lễ Hồi giáo Ramadan bắt đầu vào cuối tuần sau.

Đây là vụ tấn công thứ 3 trong chưa đầy một tuần tại Israel, sau hai vụ khác ở Hadera và Beersheva - cả hai đều được thực hiện bởi những thành phần ủng hộ IS. Chưa có tổ chức khủng bố nào được xác định là có liên quan tới vụ xả súng mới nhất tại Tel Aviv.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói rằng quốc gia này đang hứng chịu "một làn sóng khủng bố". Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng vụ việc tại Tel Aviv là một vụ "tấn công khủng bố" và chỉ trích việc bạo lực leo thang trong thời gian gần đây là "không thể chấp nhận được".

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas lên tiếng chỉ trích những vụ tấn công: "Việc sát hại những thường dân Palestine và Israel sẽ chỉ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ, trong khi điều chúng ta mong muốn là hòa bình."

Các vụ xả súng xảy ra sau khi Israel tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ngoại trưởng Mỹ và ngoại trưởng các quốc gia Ả Rập bao gồm Marrocco, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain. Hội nghị này đã vấp phải sự phản đối của các tổ chức Hồi giáo tại Gaza.

Ngoài ra, căng thẳng cũng leo thang trở lại Bờ Tây sau một loạt các vụ đụng độ giữa dân thường và cảnh sát biên giới. Giới chức Israel quan ngại tình hình Bờ Tây đang diễn biến ngày càng xấu đi.

Vụ tấn công bằng dao và phóng xe tải vào đám đông tại Beersheba tuần trước khiến 4 người thiệt mạng là do một nghi phạm người Israel gốc Ả Rập có tư tưởng ủng hộ IS thực hiện. Còn vụ xả súng tại Hadera vào tuần trước khi diễn ra hội nghị Ả Rập, khiến 2 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng. Nghi phạm đã bị bắn chết tại chỗ.

IS đã nhận trách nhiệm cả 2 vụ tấn công trên. Mặc dù Israel vốn không phải là địa bàn IS hoạt động, nhưng quốc gia này đang đối mặt với sự xuất hiện những phần tử có quan điểm ủng hộ nhóm khủng bố khét tiếng và thậm chí bắt chước hành vi tàn bạo của IS.