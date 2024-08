Iran tố Mỹ "bật đèn xanh" cho Israel trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Người Iran dự lễ tang của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran ngày 1/8 (Ảnh: Getty).

Trong thông điệp chia buồn dành cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh hôm 2/8, Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, gọi đây là "mất mát lớn" cho thế giới Hồi giáo.

Ông Khatib cáo buộc Israel, với sự cho phép của Mỹ, đã thực hiện vụ ám sát này.

"Vụ ám sát Ismail Haniyeh, do những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái thực hiện với quyết định bật đèn xanh từ Mỹ, một lần nữa chứng minh sự nguy hiểm của chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái", quan chức Iran tuyên bố.

Thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát hôm 31/7 khi đến Tehran để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran.

Vài giờ sau vụ ám sát, có nhiều đồn đoán rằng ông bị sát hại bởi một cuộc không kích bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Israel được thực hiện từ xa hoặc do một biệt đội sát thủ đã được cài cắm sẵn bên trong Iran kích hoạt.

Tuy nhiên, New York Times dẫn lời 7 quan chức Trung Đông, trong đó có 2 quan chức Iran, cho hay ông Haniyeh bị ám sát bởi quả bom được cài sẵn trong gầm giường của căn phòng tại nhà khách khoảng 2 tháng trước.

Trang Axios trích dẫn 2 nguồn tin cho biết quả bom là thiết bị công nghệ cao sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo nguồn tin trên, quả bom được kích nổ từ xa bởi các đặc vụ cơ quan tình báo nước ngoài của Israel Mossad, những người đang có mặt ở Iran sau khi họ nhận được thông tin tình báo rằng ông Haniyeh thực sự có mặt trong phòng.

Israel đến nay vẫn không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc.

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm hôm 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về "các đợt triển khai quân sự mới của Mỹ" nhằm giúp Israel đối phó "mọi mối đe dọa".

Trong cuộc gọi, nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định rằng Washington vẫn cam kết bảo vệ an ninh của Israel trước Iran và "các nhóm ủy nhiệm Hamas, Hezbollah và Houthi".

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 2/8 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant và thông báo "các biện pháp bổ sung gồm những thay đổi về tình hình lực lượng phòng thủ hiện tại và trong tương lai của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel phòng thủ".

Một quan chức Mỹ tiết lộ, các lực lượng bổ sung có thể sẽ bao gồm nhiều hệ thống phòng không hơn để giúp bảo vệ quân đội Israel và Mỹ khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran.

Mỹ đã có sẵn một số lực lượng hải quân trong khu vực, bao gồm một nhóm tàu sân bay tấn công ở Vịnh Oman và các tàu tấn công đổ bộ cùng tàu khu trục ở phía đông Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Austin cũng ra lệnh triển khai một phi đội máy bay chiến đấu tới khu vực.

Mỹ từng nhiều lần đổ lỗi cho Iran về các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, cáo buộc các chiến binh được Tehran tài trợ đứng sau các vụ tấn công này. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận trách nhiệm.