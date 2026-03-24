Iran nêu loạt điều kiện với Mỹ - Israel

Ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran (Ảnh: PressTV).

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 24/3, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã nêu một loạt điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ - Israel.

Theo ông Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cuộc xung đột sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được dỡ bỏ, tất cả thiệt hại của Iran được bồi thường và các đảm bảo quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý được đưa ra để đảm bảo không có thêm bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran trong tương lai.

Ông Rezaei cho biết Iran không chấp nhận “lệnh ngừng bắn” tạm thời và sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.

“Nếu họ phạm sai lầm, chúng tôi sẽ làm tê liệt họ và nhấn chìm họ ở Vịnh Ba Tư”, ông Rezaei cảnh báo, đáp trả tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 thông báo hoãn kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang tiến hành các cuộc đàm phán hiệu quả với Iran về một “giải pháp hoàn toàn và triệt để” cho cuộc xung đột hiện nay.

Ông Trump nói rằng các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, theo đó Iran sẽ đồng ý không theo đuổi vũ khí hạt nhân và từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, đồng thời các điều khoản này sẽ khiến Israel “rất hài lòng”.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra, bất chấp các báo cáo về những cuộc thương lượng gián tiếp giữa các bên.

Reuters dẫn nguồn tin từ 3 quan chức cấp cao của Israel cho biết Tổng thống Trump dường như quyết tâm đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Tuy nhiên, các quan chức Israel thừa nhận khó có khả năng Iran sẽ đồng ý với các yêu cầu của Mỹ trong bất kỳ vòng đàm phán mới nào. Vòng đàm phán trước đó đã đổ vỡ vào ngày 28/2 khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran.

Những yêu cầu của Mỹ có thể bao gồm việc hạn chế các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Sau tuyên bố tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng Iran, Tổng thống Trump nêu rõ điều kiện rằng Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi không muốn thấy bom hạt nhân, vũ khí hạt nhân. Chúng tôi muốn thấy hòa bình ở Trung Đông”, ông nói, đồng thời đưa ra yêu cầu rằng Mỹ phải nắm giữ uranium được làm giàu cao của Iran.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nói rõ rằng việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran là điều tối quan trọng đối với bất kỳ thỏa thuận nào và khẳng định Iran đã đồng ý với điều đó.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từng tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cũng nêu rõ 3 điều kiện để Iran quay trở lại đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel.

Ông nói rằng trước hết "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3". Thứ hai, "tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ”. Thứ ba, “Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu”.

Chiến dịch của Mỹ và Israel lần này đánh dấu lần tấn công thứ hai nhằm vào Iran trong vòng chưa đầy 12 tháng. Cuộc xung đột đầu tiên kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái.