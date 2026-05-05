Tàu hàng từ 87 quốc gia tập trung ở Vùng Vịnh chờ qua eo biển Hormuz

"Các con tàu từ 87 quốc gia trên thế giới đang ở Vùng Vịnh", người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper cho biết ngày 4/5.

Ông cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua, CENTCOM đã liên lạc với hàng chục chủ tàu và công ty vận tải để trấn an họ về việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Mỹ mở “chiến dịch Tự do” từ ngày 4/5 nhằm giải phóng các tàu hàng mắc kẹt ở Vùng Vịnh do chiến sự Iran. Ông Cooper cho biết, các tàu chiến Mỹ đã bắn hạ các tên lửa hành trình và máy bay không người lái mà Iran nhắm vào các tàu chiến và tàu thương mại mà Hải quân đang dẫn đường đi qua eo biển Hormuz.

CENTCOM cho hay, hiện có các tàu khu trục cùng hơn 100 máy bay, bao gồm cả máy bay từ các căn cứ trên đất liền và máy bay trên 2 tàu sân bay Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh, tham gia vào “chiến dịch Tự do” để hộ tống các con tàu đi qua eo biển Hormuz.

Iran chỉ trích động thái này của Mỹ là vi phạm lệnh ngừng bắn, cảnh báo tấn công bất cứ tàu quân sự nào của Mỹ ở Hormuz. Iran cũng kêu gọi các tàu thương mại phối hợp với Tehran để đảm bảo qua eo biển an toàn.