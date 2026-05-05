Iran vạch lằn ranh đỏ, cảnh báo vũng lầy với Mỹ khi Hormuz nóng từng ngày

Xuồng cao tốc của Hải quân Iran (Ảnh: Tasnim).

Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, tuyên bố an ninh eo biển Hormuz là "lằn ranh đỏ" đối với Tehran trong bối cảnh Washington mới đây tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy chiến lược này ở vịnh Ba Tư.

"Những người con của dân tộc Iran là đôi mắt canh gác của vịnh Ba Tư. Từng tấc của vùng biển này đều nằm trong tầm quyết tâm của chúng ta", tướng Hatami viết trên mạng xã hội X hôm 4/5.

Ông Hatami nói rằng, với khả năng tàng hình của radar, các tàu sân bay Mỹ đã tưởng rằng họ có thể tiếp cận eo biển Hormuz, nhưng lực lượng Iran đã đáp trả "dữ dội".

"Tên lửa hành trình và máy bay không người lái chiến đấu đã cất cánh", Tư lệnh Lục quân cảnh báo.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không nên sa vào một “vũng lầy”, nói rằng “những sự kiện gần đây ở eo biển Hormuz cho thấy rõ rằng không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị”.

Ông Araghchi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán “đang tiến triển nhờ nỗ lực thiện chí của Pakistan” và Mỹ cũng như UAE “nên cảnh giác với việc bị kẻ xấu kéo trở lại vũng lầy”.

Ông Araghchi cũng bác bỏ kế hoạch “Dự án Tự do” của Tổng thống Donald Trump nhằm hướng dẫn các tàu hàng ra khỏi eo biển Hormuz. Ông viết: “Dự án Tự do là Dự án Bế tắc”.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi được đưa ra sau khi quân đội Mỹ và Iran đấu súng ở eo biển Hormuz, làm dấy lên câu hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần một tháng có tiếp tục hay không.

Hải quân Iran ngày 4/5 cho biết họ buộc phải phóng tên lửa hành trình, máy bay không người lái chiến đấu và pháo về phía các tàu chiến Mỹ phớt lờ cảnh báo không tiếp cận eo biển Hormuz, nhằm thách thức quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy quan trọng này.

Thông báo cho biết các tàu chiến Mỹ đã tắt thiết bị phát tín hiệu và cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz ở chế độ "tàng hình" trước khi kích hoạt lại radar.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Việc các tàu chiến Mỹ tìm cách đi qua eo biển Hormuz, huyết mạch dầu mỏ toàn cầu, diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố, ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ bắt đầu một chiến dịch nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển và cho phép các tàu hàng đi qua eo biển sau hơn 2 tháng bị mắc kẹt do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng cảnh báo về bất kỳ nỗ lực nào của các tàu quân sự hoặc tàu hàng Mỹ đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với chính quyền Iran.

Iran đã kiểm soát eo biển Hormuz kể từ những ngày đầu cuộc xung đột của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2, chỉ cho phép các tàu được coi là không thù địch và tuân thủ các quy trình an ninh do quân đội Iran công bố được đi qua.

Việc kiểm soát này đã khiến gần 3.000 tàu và khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở cả hai phía của eo biển, đồng thời khiến giá dầu quốc tế tăng vọt.

Iran đã ra tín hiệu rằng nước này sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ và Israel chấm dứt vĩnh viễn hành động quân sự chống lại Iran và các đồng minh của Tehran trong khu vực, đồng thời chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với hoạt động thương mại hàng hải của Iran.