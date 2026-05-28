Iran cảnh báo đanh thép, yêu cầu Mỹ rút quân sau loạt vụ nổ súng

Trực thăng Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố được đưa ra hôm nay 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra “lời cảnh báo nghiêm khắc” đối với đối thủ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran.

Theo IRGC, sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào khu vực ngoại ô sân bay Bandar Abbas, IRGC đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ không quân của Mỹ, nơi được sử dụng làm điểm xuất phát cho cuộc tấn công của Mỹ, vào rạng sáng nay.

“Phản ứng này là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với đối thủ rằng họ nên biết hành động gây hấn chắc chắn sẽ bị đáp trả”, IRGC nhấn mạnh.

Lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran cũng cảnh báo đòn đáp trả “quyết đoán hơn” nếu Mỹ lặp lại bất kỳ hành động gây hấn nào.

IRGC cho biết đối thủ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các hành động gây hấn nhằm vào Iran. Ali Bagheri Kiani, Thứ trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nói với Sputnik.

Thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân và không quân trọng yếu của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.

Tuyên bố của IRGC được đưa ra sau khi Hải quân IRGC đã buộc một tàu chở dầu của Mỹ phải quay đầu khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Phía Iran cáo buộc tàu chở dầu của Mỹ đang cố gắng vượt qua eo biển một cách bất hợp pháp sau khi tắt hệ thống định vị, bất chấp các lệnh cấm của Iran.

"Sau phản ứng nhanh chóng và quyết đoán của Hải quân IRGC, bao gồm cả việc bắn cảnh cáo vào tàu, tàu chở dầu đã buộc phải dừng lại và rút lui", hãng tin Tasnim của Iran đưa tin.

Trong cuộc trao đổi với hãng tin Sputnik, Thứ trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kiani tuyên bố Iran yêu cầu Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Trung Đông.

"Mỹ và Israel phải rời khỏi khu vực (vịnh Ba Tư) để tạo nền tảng thực sự cho việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Điều này sẽ cho phép khu vực phát triển thịnh vượng, cũng như mang lại sự ổn định và hòa bình”, ông Kiani nhấn mạnh.

Quan chức Iran nói thêm rằng vấn đề then chốt của bản ghi nhớ về thỏa thuận đang được Iran và Mỹ thảo luận là chấm dứt xung đột, và sau khi xung đột được giải quyết, Tehran sẵn sàng thảo luận về các vấn đề khác.

Mỹ gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Iran bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi. Quan chức Mỹ khẳng định “những hành động này được cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích duy trì lệnh ngừng bắn”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang tìm cách rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

Truyền thông Mỹ hôm nay dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái phóng từ Iran, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái ở thành phố cảng Bandar Abbas phía nam Iran.

Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.

Vấn đề về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz đến nay tiếp tục là điểm nghẽn chính đối với các cuộc hòa đàm vốn đang bế tắc của Mỹ và Iran.