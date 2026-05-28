Mỹ tấn công cơ sở quân sự Iran, nổ liên tiếp gần eo biển Hormuz

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 28/5 cho biết, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào một địa điểm quân sự của Iran, khu vực bị cho là gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại ở eo biển Hormuz.

Quan chức này cũng cho biết, Mỹ đã chặn được các máy bay không người lái được phóng từ Iran.

Hãng tin Fars của Iran cũng đưa tin, 3 tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông thành phố Bandar Abbas.

Thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân và không quân trọng yếu của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.

Các vụ nổ được ghi nhận vào khoảng 1h30 hôm nay theo giờ địa phương, khiến hệ thống phòng không của Iran ở Bandar Abbas được kích hoạt trong thời gian ngắn.

“Vị trí và nguồn gốc chính xác của những tiếng nổ này vẫn chưa được công bố, và các cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành để xác định thông tin này”, Fars đưa tin.

Theo hãng tin Axios, Iran đã phóng 4 máy bay không người lái "một chiều" vào tàu hải quân Mỹ và tất cả đều bị "bắn hạ". Trong khi đó, Mỹ tấn công "đơn vị phóng máy bay không người lái của Iran".

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Mỹ vào Iran trong những ngày gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang tìm cách rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

Hãng tin Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lực lượng Mỹ phát hiện 2 tàu của Iran đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ cũng đã đáp trả sau khi một trận địa tên lửa của Iran nhắm mục tiêu vào các chiến đấu cơ của Mỹ trong khu vực.

Kết quả là, quân đội Mỹ đã phá hủy cả 2 tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời tấn công một trận địa tên lửa đất đối không tại thành phố cảng Bandar Abbas.

Sau cuộc tấn công của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập không phận và nhắm bắn một máy bay chiến đấu F-35.

“Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào xảy ra mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của Iran”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ sau cuộc tấn công của Mỹ.

Iran và Mỹ liên tục khẩu chiến trong nhiều tuần qua khi hai bên đàm phán một thỏa thuận với vai trò trung gian hòa giải của Pakistan. Tuy giao tranh đã chấm dứt sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4, nhưng Iran tiếp tục hạn chế hoạt động lưu thông qua Hormuz.

Cả hai bên dường như không sẵn sàng thỏa hiệp về những điểm mấu chốt trong đàm phán, bao gồm eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.