Iran bổ sung kho bệ phóng tên lửa với tốc độ nhanh hơn trước xung đột

Một bệ phóng tên lửa của Iran trưng bày ở Tehran (Ảnh: AFP).

"Không giống như Iran, đối thủ đã không thể tái thiết kho đạn dược của mình trong thời gian ngừng bắn”, ông Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, ngày 19/4 cho biết.

Ông nói thêm: "Trong thời gian ngừng bắn, tốc độ cập nhật và bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi thậm chí còn nhanh hơn cả trước xung đột. Chúng tôi biết rằng đối thủ không đủ khả năng tạo ra những điều kiện này cho chính họ, và họ buộc phải vận chuyển đạn dược từ bên kia thế giới tới một cách nhỏ giọt”.

Các phát biểu được đăng tải cùng với một đoạn video ghi lại cảnh ông đang kiểm tra một cơ sở tên lửa ngầm không xác định.

Tình trạng kho tên lửa, máy bay không người lái của Iran là một trong những chủ đề được quan tâm khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel kéo dài gần 2 tháng.

Báo New York Times hôm qua dẫn các đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy Iran có khả năng vẫn còn quyền tiếp cận khoảng 60% các bệ phóng tên lửa của mình.

Ngoài ra, báo cáo dẫn lời các quan chức tình báo và quân sự Mỹ cho biết, Iran vẫn duy trì được khoảng 40% kho vũ khí máy bay không người lái.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch ném bom của liên quân Mỹ - Israel đã "phá hủy về mặt chức năng" chương trình tên lửa của Iran và khiến quân đội nước này "mất khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới".

Tuy nhiên, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Iran có thể đào lên hoặc sửa chữa nhiều bệ phóng đã bị hư hại hoặc bị chôn vùi dưới lòng đất.

Sau gần 2 tháng xung đột, Iran đang cho thấy khả năng ứng phó với một cuộc chiến kéo dài. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran, ông Amir Hatami, tuyên bố quân đội Iran sẽ tiếp tục bảo vệ "nền độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh của đất nước trên đất liền, trên không và trên biển".

Ông Hatami cho biết quân đội Iran vẫn luôn sẵn sàng đương đầu với "đối thủ một cách quyết liệt, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quân sự".

"Lực lượng của chúng tôi sẽ đối đầu với đối phương cho đến hơi thở cuối cùng với ngón tay luôn đặt trên cò súng, sẵn sàng đương đầu và hy sinh", ông Hatami tuyên bố.

Giới chức Iran hôm qua cho biết đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Mỹ. Tuy nhiên, hiện không rõ các đề xuất này có thay đổi nào so với đề xuất 15 điểm mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ban đầu và liệu hòa đàm Mỹ - Iran sẽ nối lại khi nào.