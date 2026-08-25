Indonesia cho máy bay Malaysia bay vào không phận để gieo mây tạo mưa

Con đường chìm trong khói mù ở Nam Sumatra, Indonesia (Ảnh: Reuters).

Indonesia đã chính thức cho phép máy bay của các cơ quan Malaysia tiến vào không phận để thực hiện hoạt động gieo mây tạo mưa, Bộ trưởng Môi trường Malaysia cho biết ngày 24/8. Đây là một phần trong nỗ lực của 2 nước nhằm ứng phó với tình trạng khói mù đang bao phủ khu vực.

Gieo mây là hoạt động rải hóa chất vào đám mây phù hợp để kích thích ngưng tụ vào tạo ra mưa.

Indonesia cũng đang tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế khói mù do cháy rừng và cháy trên các khu đất lan rộng tại nhiều tỉnh. Trong tháng 8, tình trạng này đã khiến hàng chục trường học phải đóng cửa, trong đó có cả các trường ở nước Malaysia láng giềng.

Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Bền vững Môi trường Malaysia Arthur Joseph Kurup cho biết Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia và Cục Khí tượng Malaysia đang chuẩn bị lịch trình thực hiện các đợt gieo mây tại những khu vực biên giới chung, đồng thời phối hợp với quân đội Indonesia.

Malaysia cũng sẵn sàng hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy. Ông Kurup cho biết mọi đề nghị hỗ trợ cụ thể sẽ được trình lên nội các để xem xét và có hành động tiếp theo.

Ông Kurup cho hay 2 nước sẽ tăng cường các chương trình chữa cháy và phòng chống cháy rừng trước một loạt ngày lễ quốc gia trong những tuần tới, trong đó có lễ kỷ niệm Ngày Malaysia tại bang Sarawak vào ngày 16/9.

Sarawak, nơi giáp tỉnh Kalimantan của Indonesia trên đảo Borneo, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khói mù.

Theo dữ liệu do Cục Môi trường Malaysia công bố, ngày 24/8, 6 huyện tại Sarawak ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức không lành mạnh. Mức API không lành mạnh cũng xuất hiện tại 8 huyện khác thuộc 4 bang trên bán đảo Malaysia.

Trong bối cảnh các vụ cháy rừng gia tăng, khói mù dày đặc đã bao phủ phần lớn đảo Borneo, nơi có các vùng lãnh thổ Kalimantan của Indonesia, miền Đông Malaysia và Brunei. Tầm nhìn tại một số khu vực giảm xuống chỉ còn 1m, gây gián đoạn giao thông đường bộ, làm chậm các chuyến bay và gây ra các vấn đề về hô hấp.

Chính phủ Indonesia đã triển khai các máy bay chữa cháy từ trên không và tiến hành các hoạt động điều chỉnh thời tiết nhằm kiểm soát các đám cháy.

Tại Indonesia, khói mù dày đặc cũng bao phủ các tỉnh Riau, Jambi và Nam Sumatra trên đảo Sumatra, trong khi giới chức đang đối phó với các đám cháy dai dẳng trong điều kiện khô hạn dự kiến còn kéo dài nhiều tuần.