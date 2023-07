Hungary nêu thời điểm duyệt Thụy Điển vào NATO

Quốc hội Hungary tranh luận về việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển tại Budapest, Hungary hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ bắt đầu công việc vào giữa tháng 9", nghị sĩ Zsolt Nemeth, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nói với đài truyền hình InfoRadio hôm 13/7, khi đề cập đến việc phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển.

Ông Nemeth cho biết quốc hội Hungary không cần triệu tập cuộc họp bất thường sớm hơn, vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng không chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển cho quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trước khi cơ quan này mở cửa trở lại vào mùa thu.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 10/7 thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập duy trì hàng chục năm, quyết định nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt do những lo ngại an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phần Lan hôm 4/4 đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO, trong khi Thụy Điển vẫn chờ kết nạp. Thụy Điển cần phải có sự chấp thuận của tất cả các nước thành viên NATO để có thể gia nhập liên minh, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa thông qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO sau các cuộc biểu tình ở Stockholm do các nhóm bài Hồi giáo và ủng hộ người Kurd tổ chức.

Quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển đã bị đình trệ tại quốc hội Hungary kể từ tháng 7 năm ngoái. Hungary đã nêu ra những lo ngại về tư cách thành viên NATO của các nước Bắc Âu.