Hungary nêu lý do chưa duyệt Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Xinhua).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Hungary chưa phê duyệt Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vì các nhà lập pháp Hungary lo ngại những lời chỉ trích của các nước này đối với các vấn đề nội bộ của Hungary.

Các nhà lập pháp Hungary dự kiến bỏ phiếu cho Phần Lan vào ngày 27/3, nhưng họ có "những lo ngại nghiêm trọng" về hành vi của Phần Lan và Thụy Điển trong những tháng gần đây. Ngoại trưởng Szijjarto chỉ trích đó là những hành vi "thiếu tôn trọng của các chính trị gia hai nước đối với Hungary".

"Khi các chính trị gia Phần Lan và Thụy Điển đặt câu hỏi về bản chất dân chủ trong hệ thống chính trị của chúng tôi, điều đó thực sự không thể chấp nhận được", ông Szijjarto nói.

Tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập duy trì hàng chục năm, quyết định nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt do những lo ngại an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Để gia nhập, hai nước này cần được sự phê chuẩn của toàn bộ 30 thành viên NATO, trong đó họ vấp phải thách thức lớn nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu hai quốc gia Bắc Âu trước tiên phải dỡ lệnh cấm vận vũ khí với Ankara, dẫn độ các phần tử mà họ cho là khủng bố, điều tra hoạt động của đảng Lao động người Kurd trên lãnh thổ của họ.

Mặc dù ban đầu Thụy Điển và Phần Lan tuyên bố sẽ gia nhập NATO cùng nhau, nhưng giờ đây họ thừa nhận khả năng phải gia nhập riêng rẽ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng thừa nhận khả năng Thụy Điển và Phần Lan được kết nạp riêng và Phần Lan có thể gia nhập trước.