Hơn 11.000 người chết trong lũ lụt Libya, 10.000 người vẫn mất tích

Hassan El Salheen khóc sau khi chôn cất thi thể người con trai đã chết trong trận lụt ở Libya (Ảnh: Reuters).

Hiện ước tính về số người thiệt mạng còn có chênh lệch. Số người chết chính thức gần đây nhất do Othman Abdeljalil, lãnh đạo y tế của chính quyền miền đông, đưa ra là 3.166 người.

Nhưng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc vừa công bố ngày 17/9, số người thiệt mạng chỉ riêng ở Derna đã lên tới 11.300.

Dẫn lời Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OHCA) cho biết thêm, 10.100 người khác vẫn đang mất tích trong thành phố bị tàn phá.

"Con số này dự kiến tăng lên trong những ngày và tuần tới khi các đội tìm kiếm cứu nạn làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm những người sống sót", Báo cáo của OCHA cho biết.

Mộ của một số nạn nhân chết trong trận lũ quét tại Derna, Libya (Ảnh: AP).

Hai con đập ở thượng nguồn Derna đã vỡ cách đây một tuần, dưới áp lực của những trận mưa xối xả từ cơn bão mạnh mẽ Daniel. Các con đập này được xây dựng sau khi thành phố cảng 100.000 dân này hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng vào giữa thế kỷ 20.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nói ít nhất 40.000 người đã phải bỏ nhà cửa trên khắp vùng đông bắc Libya, nhưng cũng cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn do khó tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một tuần đã trôi qua nhưng lực lượng cứu hộ vẫn phát hiện thêm thi thể. Đội cứu hộ từ Cục Bảo vệ Dân sự Malta đã phát hiện ra bãi biển đầy xác chết hôm 15/9, theo Times of Malta.

Người dân xếp hàng chờ phát đồ viện trợ ở Derna (Ảnh: New York Times).

Viện trợ quốc tế từ Liên Hợp Quốc, châu Âu và Trung Đông đang được chuyển đến quốc gia Bắc Phi này để khắc phục thảm họa sau cơn lũ, bao gồm thuốc men thiết yếu các loại, đồ phẫu thuật khẩn cấp, cũng như túi đựng thi thể.

Lều, chăn, thảm, bộ dụng cụ vệ sinh và thực phẩm đã được chuyển đến cùng với máy móc hạng nặng để giúp dọn sạch các đống đổ nát.

Lũ lụt tàn khốc do bão Daniel gây ra càng trở nên trầm trọng hơn do cơ sở hạ tầng nghèo nàn ở Libya, quốc gia đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn lật đổ và giết chết nhà độc tài lâu năm Moamer Kadhafi vào năm 2011.