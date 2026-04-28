Ukraine: EU có thể dùng tài sản Nga để trả khoản vay 90 tỷ euro cho Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AFP).

Liên minh châu Âu có thể sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hoàn trả khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu Moscow từ chối bồi thường cho Kiev trong xung đột, cơ quan báo chí của Bộ Tài chính Ukraine cho biết với RBC Ukraine.

Theo bộ trên, trong năm 2026, Ukraine sẽ nhận từ khoản vay 90 tỷ euro của EU, bao gồm 16,7 tỷ euro hỗ trợ ngân sách xã hội và 28,3 tỷ euro cho nhu cầu quốc phòng.

Hỗ trợ ngân sách sẽ được cung cấp theo 2 hình thức: 8,35 tỷ euro viện trợ tài chính vĩ mô và 8,35 tỷ euro thông qua chương trình Ukraine Facility.

Các khoản giải ngân đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ tháng 5-6 năm nay.

Đồng thời, Bộ Tài chính Ukraine cho biết sau khi khoản vay hỗ trợ Ukraine được phê duyệt, Kiev và Liên minh châu Âu vẫn đang tiếp tục tham vấn kỹ thuật để hoàn thiện các điều khoản của thỏa thuận.

“Cụ thể, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra về số lượng và quy mô các đợt giải ngân. Việc phân bổ nguồn hỗ trợ ngân sách phụ thuộc vào việc đáp ứng một số điều kiện nhất định, điều này có thể ảnh hưởng đến quy mô từng đợt”, bộ này cho biết.

Trong năm 2027, Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục nhận thêm 45 tỷ euro từ khoản vay này.

Trong tổng số tiền, khoảng 30 tỷ euro sẽ dành cho hỗ trợ ngân sách và khoảng 60 tỷ euro cho hỗ trợ quân sự.

Theo RBC Ukraine, các khoản vay này không được thiết kế để sử dụng cho các chương trình tái thiết. Tuy nhiên, Ukraine hy vọng sẽ được chấp thuận sử dụng 5,4 tỷ euro cho xây dựng lại lĩnh vực năng lượng.

Bộ Tài chính Ukraine nhấn mạnh rằng Kiev chỉ bắt đầu hoàn trả khoản vay sau khi Nga bồi thường cho thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.

Tài liệu của Ủy ban châu Âu không nêu rõ thời hạn hoàn trả. Nếu Nga không trả bồi thường, EU có quyền sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để thanh toán khoản nợ, phía Ukraine tuyên bố. Ukraine cũng sẽ không có nghĩa vụ trả nợ nếu Nga không bồi thường cho Kiev.

Hồi năm ngoái, EU đã tích cực thảo luận ý tưởng cung cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường trị giá 210 tỷ euro, được bảo đảm bằng các tài sản bị đóng băng của Nga.

Tuy nhiên, các quốc gia EU đã không đạt được đồng thuận về sáng kiến này. Nguyên nhân chính là lập trường của Bỉ, nước yêu cầu các bảo đảm mạnh mẽ của các thành viên EU khác cho quyết định này vì lo sẽ gặp thế bất lợi lớn nếu Nga tung biện pháp pháp lý. Do đó, vào cuối tháng 12, các nước EU đã quyết định tự cấp khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.

Tuần trước, các quốc gia EU đã thông qua khoản vay 90 tỷ euro nói trên sau khi đạt được quyết định thủ tục quan trọng.

Hungary trước đó đã chặn gói hỗ trợ này trong nhiều tháng, yêu cầu khôi phục đường ống dầu Druzhba trung chuyển năng lượng Nga sang nước này và Slovakia thông qua Ukraine.

Sau khi dầu Nga nối lại dòng chảy tới Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba vào tuần trước, Hungary đã dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với gói hỗ trợ 90 tỷ euro dành cho Ukraine.

Nga chưa bình luận về tuyên bố nói trên của Ukraine liên quan tới tài sản đóng băng của Moscow. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nếu phương Tây dùng tài sản của họ để hỗ trợ cho Ukraine.