Ukraine nêu lý do hơn 50% đơn vị phòng thủ chưa từng bắn rơi được UAV Nga

UAV đánh chặn của Ukraine (Ảnh: UP).

Các đơn vị phòng thủ UAV đang được thành lập trong một binh chủng mới thuộc Không quân Ukraine, Lực lượng Phòng không Tầm gần. Nhiều kíp chiến đấu mới vẫn đang trong quá trình huấn luyện và chưa có đủ trang bị để cho thấy kết quả cụ thể, Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông Bộ Tư lệnh Không quân, trả lời Ukrainska Pravda.

Trước đó, Đại tá Pavlo Yelizarov cho biết, Không quân Ukraine đã thành lập hơn 300 đơn vị phòng thủ UAV tầm gần. Tuy nhiên, chỉ 66 kíp bắn hạ được hơn 10 UAV Shahed của Nga trong năm qua, trong khi có 170 kíp chưa bắn hạ được chiếc nào.

Theo ông Ihnat, có những kíp đã có nhiều kinh nghiệm và hoạt động khá hiệu quả, nhưng cũng có những kíp mới chỉ ở giai đoạn hình thành, đang tích lũy kinh nghiệm, huấn luyện và nhận trang bị cần thiết nên mới có sự khác biệt như vậy.

Ông Ihnat cho rằng, diễn biến này hoàn toàn hợp lý vì Ukraine mới chỉ bắt đầu quá trình này, nó đang dần mở rộng và được nhân rộng ra.

"Và quan trọng nhất, chúng ta không nói về một năm dương lịch mà là năm nay, 2026! Một năm trước, trong Không quân chỉ có vài kíp đánh chặn do các vấn đề về trang bị và những yếu tố khác", ông nói.

"Ví dụ, Trung đoàn tên lửa - pháo phòng không 1020 và 1021 của Lục quân gần đây đã gia nhập Không quân. Họ có các kíp tác chiến rất dày dạn kinh nghiệm, những chuyên gia đánh chặn. Kinh nghiệm của họ chắc chắn sẽ hữu ích cho các kíp mới của Không quân. Đồng thời, tại tỉnh Kharkov, các kíp đánh chặn thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không 302 của Không quân đã được các đơn vị của Cảnh sát Quốc gia huấn luyện về đánh chặn UAV, khi lực lượng này cũng đang thành lập các kíp UAV phòng không", ông giải thích.

Ông Ihnat cho biết tỷ lệ UAV cảm tử của Nga bị các kíp UAV đánh chặn bắn hạ có thể thay đổi tùy theo chiến thuật sử dụng, điều kiện thời tiết và các yếu tố khác. Ví dụ, trong cuộc tấn công của Nga ngày 30/4, các UAV đánh chặn đã bắn hạ hơn 50% số UAV Nga.

Người phát ngôn Không quân cho biết binh chủng mới, Lực lượng Phòng không Tầm gần, được thành lập vào mùa thu năm 2025 và ban đầu có tên là Bộ Tư lệnh Hệ thống Không người lái Phòng không.

Các kíp UAV phòng không đầu tiên được hình thành trong Lục quân và Lực lượng Hệ thống Không người lái, hoạt động chủ yếu ở miền Nam và mặt trận miền Đông.

Ông Ihnat giải thích rằng các kíp này có nhiều thời gian, kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật hơn, bao gồm các phương tiện phát hiện UAV Nga như radar, yếu tố gần như không thể thiếu để tác chiến trên không.

Các đơn vị của Lực lượng Phòng không Tầm gần đã được thành lập dưới quyền quản lý của mỗi bộ tư lệnh Không quân khu vực và vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Các thông báo tuyển quân đã được đăng trên mạng xã hội.

Ông Ihnat nhấn mạnh rằng các đơn vị này sẽ được mở rộng trên toàn quốc và cung cấp khả năng phòng không dựa trên UAV (UAV đánh chặn) trên phạm vi cả nước, tạo thành một hệ thống phòng không nhiều lớp dựa trên UAV.