Hé lộ kế hoạch của Mỹ rút bớt hiện diện ở NATO

Binh sĩ NATO trong một cuộc diễn tập ở Ba Lan (Ảnh: AFP).

Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, theo kế hoạch mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo tới một số nước châu Âu, Mỹ sẽ loại bỏ khoảng 200 vị trí tại các cơ quan NATO chịu trách nhiệm giám sát và lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tình báo của liên minh.

Trong số các cơ quan bị ảnh hưởng có Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO đặt tại Anh và Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh ở Brussels.

STRIKFORNATO có trụ sở tại Bồ Đào Nha, cơ quan giám sát một số hoạt động hàng hải, cũng sẽ bị cắt giảm, cùng với một số cơ quan NATO tương tự khác.

Trong khi đó, theo một trong các nguồn tin, khoảng 400 nhân sự Mỹ đang làm việc tại các cơ quan sẽ bị cắt giảm, đồng nghĩa với việc tổng số người Mỹ tại các cơ quan NATO này sẽ giảm khoảng một nửa.

Thay vì triệu hồi các quân nhân đang giữ vị trí hiện tại, Mỹ phần lớn sẽ không bổ sung người thay thế khi họ rời nhiệm sở.

Các nguồn tin không nêu rõ lý do vì sao Mỹ quyết định cắt giảm số lượng nhân sự dành cho các vai trò trong NATO, nhưng động thái này phù hợp với ý định đã được chính quyền Tổng thống Trump công khai, đó là chuyển thêm nguồn lực sang Tây Bán cầu.

Những thay đổi này là khá nhỏ so với tổng quy mô lực lượng quân đội Mỹ đang đóng tại châu Âu, và không nhất thiết báo hiệu một sự rút lui rộng lớn hơn của Mỹ khỏi lục địa này. Có khoảng 80.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, gần một nửa trong số đó ở Đức.

Tuy nhiên, các động thái này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng sự lo lắng của châu Âu về tương lai của liên minh khi kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch làm dấy lên viễn cảnh chưa từng có về xung đột lãnh thổ ngay trong nội bộ NATO.

Khi được đề nghị bình luận, một quan chức NATO cho biết việc Mỹ điều chỉnh nhân sự là điều không bất thường và rằng sự hiện diện của Mỹ tại châu Âu hiện nay vẫn lớn hơn so với nhiều năm trước.

“Các cơ quan NATO và Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ về thế trận tổng thể nhằm đảm bảo NATO duy trì năng lực mạnh mẽ để răn đe và phòng thủ”, quan chức này nói.

Tổng thống Trump từng dọa rút Mỹ khỏi NATO trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và trong quá trình tranh cử đã tuyên bố rằng ông sẽ khuyến khích Nga tấn công các nước NATO không chi trả “phần công bằng” cho quốc phòng.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2025, ông tỏ ra mềm mỏng hơn với NATO, liên tục ca ngợi Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi họ đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6.

Trong những tuần gần đây, chính quyền của ông lại một lần nữa khiến châu Âu báo động.

Đầu tháng 12, các quan chức Lầu Năm Góc nói với các nhà ngoại giao rằng Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO từ tình báo đến tên lửa trước năm 2027, một mốc thời gian mà các quan chức châu Âu cho là không thực tế.

Một tài liệu an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ được công bố ngay sau đó kêu gọi dành nhiều nguồn lực quân sự hơn cho Tây Bán cầu, đặt ra câu hỏi liệu châu Âu có còn là ưu tiên của Mỹ hay không.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận.