Hé lộ cách đặc biệt giúp Triều Tiên chặn đứng Covid-19

Triều Tiên đã cách ly và xét nghiệm hàng chục nghìn người nhưng chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào (Ảnh minh họa: Reuters).

Trang tin Daily NK tuần này dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà chức trách Triều Tiên đã tiến hành nhiều biện pháp trong những tháng qua để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại nước này.

Theo nguồn tin của Daily NK, một trong những biện pháp được Triều Tiên sử dụng là "diệt trừ" mèo và chim bồ câu vượt qua khu vực biên giới từ Trung Quốc vào Triều Tiên.

Giới chức Triều Tiên tin rằng những con vật này có thể mang mầm bệnh từ Trung Quốc vào Triều Tiên.

Nguồn tin cho biết một gia đình ở huyện Songhu của thành phố Hyesan, Triều Tiên gần đây đã bị đưa vào cơ sở cách ly vì bí mật nuôi một con mèo trong nhà của họ.

"Gia đình bị phạt 20 ngày cách ly vì nuôi mèo trái phép, bất chấp lệnh không được làm như vậy ở khu vực biên giới (Trung Quốc - Triều Tiên)", nguồn tin tiết lộ.

Theo nguồn tin, gia đình ban đầu nói với chính quyền rằng con mèo của họ đã chết, khi các quan chức đến kiểm tra xem họ có vật nuôi trong nhà hay không. Tuy nhiên, con mèo sau đó được phát hiện gần biên giới Trung Quốc và gia đình này đã bị cách ly, trong khi chính quyền đưa con mèo đi.

WHO hồi đầu tháng xác nhận Triều Tiên chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào và 26.000 người Triều Tiên đã được xét nghiệm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi việc Triều Tiên chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, trong khi thế giới cho đến nay ghi nhận hơn 170 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 3,5 triệu ca tử vong vì Covid-19.

Triều Tiên nhiều lần khẳng định vẫn "sạch bóng" Covid-19 dù có đường biên giới chung với Trung Quốc - nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trên thế giới và Hàn Quốc - nơi từng bùng phát ổ dịch lớn hồi năm ngoái.

Bình Nhưỡng cho biết ngay khi dịch bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc, nước này đã có các biện pháp ứng phó nhanh chóng và nghiêm ngặt như kiểm soát chặt biên giới từ đầu năm ngoái, cách ly hàng chục nghìn người khi có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19.

Triều Tiên đã tiến hành kiểm tra các nguồn nước uống như sông hồ, để đảm bảo mầm bệnh không theo dòng nước chảy vào Triều Tiên. Đối với những người từ nước ngoài trở về, Triều Tiên tăng thời gian cách ly lên 30 ngày.

Tuy chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, nhưng việc đóng cửa biên giới cùng với các biện pháp phòng dịch khác được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của Triều Tiên do hoạt động giao thương với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng - bị gián đoạn.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo mặc dù Triều Tiên chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, nhưng do tình hình dịch trên thế giới vẫn rất ảm đạm, người dân cần tiếp tục cảnh giác, thích nghi với thực tế dịch bệnh kéo dài bởi vắc xin không phải giải pháp triệt để.

Theo kế hoạch ban đầu, trong nửa đầu năm nay, Triều Tiên dự kiến tiếp nhận gần 2 triệu liều vắc xin AstraZeneca từ chương trình chia sẻ vắc xin COVAX do Liên Hợp Quốc đứng đầu. Tuy nhiên, tháng trước, Edwin Salvador, đại diện của WHO về Triều Tiên, cho biết lô vắc xin này sẽ bị bàn giao chậm hơn do nguồn cung thiếu hụt.

