Hành trình từ chuyến du ngoạn hạng sang biến thành ác mộng vì virus Hanta

Tàu MV Hondius neo đậu ngoài khơi Praia, quốc đảo Cape Verde hôm 6/5 (Ảnh: AFP).

Vị thuyền trưởng với vẻ mặt u ám đã báo tin xấu cho những người đang tụ tập trong phòng khách của tàu MV Hondius. Một trong những hành khách trên tàu mới qua đời vì virus Hanta. “Thật bi thảm, nhưng chúng tôi tin rằng vụ việc này là do nguyên nhân tự nhiên”, thuyền trưởng Jan Dobrogowski nói hôm 12/4. Ông nói thêm rằng bác sĩ trên tàu đã nói hành khách đó “không gây ra lây nhiễm, vì vậy con tàu an toàn”.

Chưa đầy hai tuần trước đó, thuyền trưởng đã triệu tập cùng nhóm người này để nâng ly chúc mừng khi tàu Hondius rời Argentina di chuyển qua Nam Đại Tây Dương để ngắm chim và quan sát động vật hoang dã trên một số hòn đảo xa xôi nhất thế giới.

Giờ đây, các hành khách an ủi vợ của người đàn ông đã qua đời. Bà và chồng đã vượt Nam Mỹ để khám phá những loài chim quý hiếm. Một số người hỏi liệu bà có muốn rút ngắn chuyến đi hay không. “Mọi người đều ở đây vì một mục đích", bà trả lời, theo lời kể của một nhà làm phim tài liệu người Thổ Nhĩ Kỳ có mặt trên tàu.

Bà ấy kêu gọi những người cùng đam mê ngắm chim tiếp tục hành trình vì chồng bà cũng muốn làm như vậy.

Trong vòng vài tuần, thêm hai hành khách nữa tử vong. Các quan chức y tế cho biết nguyên nhân gần như chắc chắn là do virus Hanta thuộc loài Andes, một họ virus do loài gặm nhấm mang theo và có thể lây lan giữa người với người.

Trong những tuần tiếp theo, cả thế giới vẫn còn bị ám ảnh bởi đại dịch Covid-19 đã lo lắng theo dõi vụ việc khi các hành khách và thủy thủ đoàn của tàu Hondius, đến từ ít nhất 23 quốc gia, sống trong cơn ác mộng trên biển về nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong không gian chật hẹp, ngoài khơi xa.

Trong khi các quan chức y tế tìm cách ngăn chặn virus Hanta, tìm hiểu cách thức virus xâm nhập và truy vết những người tiếp xúc với các hành khách đã xuống tàu, những người trên tàu đã mô tả hành trình của họ trong các cuộc phỏng vấn và các bài đăng trên mạng xã hội. Đó là một chuyến đi, có giá khoảng từ 8.000-27.000 USD, bắt đầu với cam kết được chứng kiến ​​cuộc sống hoang dã siêu đẹp nhưng rồi kết thúc bằng các trang thiết bị bảo hộ và cách ly.

Tàu Hondius và hầu hết hành khách cuối cùng đã đến Tenerife thuộc Quần đảo Canary, nơi các nhà lãnh đạo địa phương đã làm mọi cách để ngăn họ đến, bao gồm cả việc cho rằng chuột trên tàu có thể bơi vào bờ và mang virus.

Tính đến ngày 15/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, ít nhất 10 trường hợp - 8 trường hợp được xác nhận và 2 trường hợp nghi ngờ - nhiễm virus Hanta đã được truy vết đến con tàu. Tổ chức này cho biết hai trong số ba trường hợp tử vong là do virus gây ra, và nhấn mạnh rằng, virus này là nguyên nhân gây ra trường hợp tử vong thứ ba.

Trên khắp thế giới, hàng chục người đã bị buộc phải cách ly đề phòng nguy cơ phát triển các triệu chứng trong thời gian ủ bệnh của virus, có thể kéo dài đến 6 tuần.

Tại Mỹ, có 18 hành khách từ con tàu đang được cách ly tại các cơ sở đặc biệt, các quan chức y tế cho biết và nói thêm rằng họ đang theo dõi 16 người khác từng đi trên chuyến bay với một người được xác nhận nhiễm bệnh cũng như 7 người khác đã rời tàu du lịch vào tháng 4.

Các quan chức y tế công cộng cho hay mối nguy cơ lây lan rộng nói chung là thấp. Tuy nhiên, các nhà khoa học từng nghiên cứu virus này trong nhiều thập kỷ đã cảnh báo về những diễn biến khó lường và trong một số trường hợp nhất định, nó có thể lây lan mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Hành trình của tàu du lịch MV Hondius (Ảnh: NYP).

Cuộc tấn công bất ngờ của virus Hanta

Tàu Hondius, treo cờ Hà Lan và được đặt tên theo một nhà vẽ bản đồ người Flemish, được chế tạo để đi lại trên vùng biển băng giá và đến một số nơi xa xôi nhất trên thế giới.

Nó thu hút những người yêu thích động vật hoang dã háo hức được chiêm ngưỡng cá heo hình đồng hồ cát, hải cẩu lông, các loài cá voi và chim cánh cụt khác nhau cùng các loài chim di cư quý hiếm. Các giảng viên và hướng dẫn viên cũng tham gia cuộc hành trình này.

Con tàu bắt đầu hải trình vào ngày 1/4 tại Ushuaia, Argentina, trong đó nhiều hành khách đã xuống tàu tại nhiều hòn đảo khác nhau. Một số người chỉ tham gia một phần của cuộc hành trình.

Trước khi tàu khởi hành, một số người, trong đó có một vài người sau này tham gia chuyến đi, đã đến một điểm quan sát chim ở Ushuaia gần một bãi rác nổi tiếng là nơi thu hút chim.

Sau đó, đã có những suy đoán rằng bãi rác là nguồn gốc bùng phát dịch bệnh. Chính phủ Argentina ban đầu cho biết một hành khách người Hà Lan đã đến địa điểm này, nhưng từ chối nói rõ vì sao họ biết điều đó. Trong khi đó, một số hướng dẫn viên đưa các nhóm khác nhau đến đó cho biết cặp vợ chồng người Hà Lan này không nằm trong số họ.

Đến cuối tháng 4, một số người trên tàu Hondius đã bị ốm, bao gồm cả bác sĩ của tàu, người đã điều trị cho cặp vợ chồng người Hà Lan trên, và ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn khác. Vào ngày 2/5, một phụ nữ người Đức, đã tiếp xúc thân thiết với vợ chồng người Hà Lan đã qua đời trên tàu, được xác nhận nhiễm virus.

Ngày 3/5, Oceanwide, công ty sở hữu du thuyền, tuyên bố về một “tình huống y tế nghiêm trọng” trên tàu Hondius. Họ đã thực hiện các biện pháp cách ly và yêu cầu các quan chức y tế tiến hành xét nghiệm. Khi tàu đến điểm đến Cape Verde vào ngày 3/5, hành khách không được phép xuống tàu.

Lực lượng y tế chờ hành khách xuống tàu Hondius tại một cảng ở Tenerife, một trong những quần đảo Canary (Ảnh: Getty).

Khi tàu yêu cầu xét nghiệm y tế, các quy trình đã được kích hoạt theo quy định của WHO. Các quan chức ở Cape Verde đã nhận được tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Thế giới lắng. “Điều này khiến chúng tôi giật mình”, bà Ann Lindstrand, một đại diện của WHO, cho biết. Bà nói thêm rằng, ban đầu ai cũng lo sợ đó có thể là “một loại Covid mới”.

Các chuyên gia đã lên tàu để điều trị cho các hành khách bị bệnh và cung cấp thiết bị bảo hộ. Ba người nữa đã được sơ tán, bao gồm cả bác sĩ trên tàu và một hướng dẫn viên người Anh. Thi thể của người phụ nữ Đức vẫn ở trên tàu. Hành khách không biết khi nào hoặc họ có thể xuống tàu ở đâu.

“Đây là những ngày tồi tệ nhất”, ông Javier Padilla, Thứ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha, người đã nhận được báo cáo tình hình từ các hành khách là công dân nước này, cho biết.

Cape Verde - một quốc đảo nằm ở giữa Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Tây Phi - nói rằng đất nước họ quá nhỏ và không đủ sức đối phó với dịch bệnh. WHO đã liên hệ với Tây Ban Nha để xem liệu con tàu có thể đến quần đảo Canary hay không.

Cuối cùng, con tàu đã cập cảng tại Tenerife - hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất của Canary.

Khi những hành khách cuối cùng rời tàu vào tối 11/5, hướng đến các máy bay thuê và trong nhiều trường hợp, là những tuần cách ly, các chuyên gia y tế trên khắp thế giới đã gấp rút truy tìm và xét nghiệm những người có thể đã tiếp xúc với virus Hanta.

Ngay hôm đó, tàu Hondius hú còi 4 lần và quay trở lại biển khơi để bắt đầu hành trình dài trở về Hà Lan để khử trùng.