Hạ viện Mỹ luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas (Ảnh: Reuters).

Với kết quả sít sao 214 và 213, Hạ viện Mỹ ngày 13/2 đã thông qua bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Ông Mayorkas bị luận tội trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden bị gây sức ép chịu trách nhiệm về các chính sách nhập cư và an ninh biên giới, đặc biệt làn sóng di cư từ phía nam nước Mỹ tăng mạnh trong thời gian qua.

Tại Hạ viện, đảng Cộng hòa tuyên bố quan chức này đã có hành vi vi phạm khi xử lý một số vấn đề tại khu vực biên giới phía nam. Trong khi đó, 3 nghị sĩ Cộng hòa, bao gồm Nghị sĩ Ken Buck của bang Colorado, Mike Gallagher của bang Wisconsin và Tom McClintock của bang California, đã bỏ phiếu chống cùng với các nghị sĩ Dân chủ.

Bộ An ninh Nội địa khẳng định những hành động của đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể coi là "chà đạp lên hiến pháp, vì lợi ích chính trị thay vì nỗ lực giải quyết những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh biên giới". Đồng thời, đại diện Bộ tuyên bố ông Mayorkas sẽ tiếp tục làm việc vì an toàn của người Mỹ.

Cuộc khủng hoảng này đang làm dấy lên những lo ngại về đường lối đảng Cộng hòa sẽ hành động nếu họ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Hạ viện sau mùa bầu cử 2024.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ông Mayorkas bị luận tội tại Hạ viện, Thượng viện do đảng dân chủ kiểm soát sẽ không để ông bị buộc tội. Chuck Schumer, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, cho biết: "Đây chỉ là nỗ lực của tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhằm xoa dịu ứng viên tổng thống Donald Trump".

Về phần mình, ông Mayorkas đã gửi một lá thư tới các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhằm chứng minh những đóng góp của ông trong suốt thời gian phục vụ tại nội các.

Trong thời gian xúc tiến cuộc điều tra, các thành viên đảng Cộng hòa đang làm việc tại Bộ An ninh Nội địa đã tiến hành 10 phiên điều trần, công bố 5 bản báo cáo tạm thời và thực hiện 11 cuộc phỏng vấn được các đặc vụ biên phòng ghi lại và làm chứng.

Tuy nhiên, kể từ khi cuộc điều tra chính thức bắt đầu, hội đồng do đảng Cộng hòa dẫn đầu chỉ tổ chức 2 phiên điều trần và quyết định tiến hành các điều khoản luận tội mà không cho ông Mayorkas cơ hội làm chứng.