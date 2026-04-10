Gần 3.200 tàu mắc kẹt, Iran nêu thời điểm mở lại eo biển Hormuz

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2 (Ảnh: Sana).

Eo biển mở lại sau xung đột

Theo hãng tin Fox News, có gần 3.200 tàu, bao gồm 800 tàu chở dầu và tàu chở hàng, đang ùn tắc gần eo biển Hormuz. Các tàu này đang chờ được cho phép đi qua eo biển một cách an toàn.

Gần 20.000 thủy thủ trong khu vực vịnh Ba Tư đang chờ đợi thông tin rõ ràng về việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Ông Abdul Majid Hakim Elahi, đặc phái viên của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố Iran kiểm soát eo biển Hormuz vì cuộc chiến với Mỹ và Israel vẫn chưa chấm dứt.

Đặc phái viên Iran khẳng định eo biển sẽ được mở lại sau khi xung đột kết thúc.

"Vì xung đột chưa kết thúc, Iran đang kiểm soát chặt chẽ eo biển này, nhưng tôi chắc chắn rằng, sau xung đột, nó sẽ được mở lại và các quốc gia sẽ được hưởng lợi từ điều đó", ông nói.

"Iran không muốn gây ra xung đột, khủng hoảng cho thế giới vì eo biển Hormuz. Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp, và hơn thế nữa, tình hữu nghị, với tất cả các quốc gia", Đặc phái viên Elahi nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz rộng 34km, nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương. Đây là tuyến đường chính cho hoạt động trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn đến việc giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Iran tuyên bố eo biển vẫn được mở cửa, ngoại trừ đối với các tàu thuộc về những quốc gia tấn công Iran và các quốc gia hỗ trợ tấn công. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Tin đồn về thu phí qua eo biển Hormuz

Đặc phái viên Elahi cho biết thông tin về việc Iran thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz chỉ là tin đồn và chưa có xác nhận chính thức nào.

"Thông tin này đã xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội nhưng chưa có tuyên bố nào từ các quan chức Iran. Tôi đã thấy trên tin tức, nhưng không có tuyên bố chính thức nào từ Iran rằng các tàu này phải trả phí. Đó chỉ là tin đồn", đặc phái viên Iran cho biết.

"Thậm chí một số quốc gia đã cho tàu của họ đi qua và tuyên bố rằng họ không phải trả bất cứ khoản phí nào. Và Iran không áp đặt bất cứ điều gì", ông Elahi nhấn mạnh.

Trước đó, có thông tin nói rằng Iran đã thu tới 2 triệu USD cho mỗi tàu đi qua Hormuz. Hiện chưa rõ có đơn vị vận hành tàu nào thực sự trả khoản phí này hay chưa.

Yêu cầu bồi thường

Đặc phái viên Elahi cho biết Iran sẽ yêu cầu Mỹ và các đồng minh bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra, và nếu họ từ chối, Tehran sẽ tiến hành tịch thu tài sản và bất động sản của Mỹ để bù đắp tổn thất.

Ông nhắc lại rằng, một trong 10 điểm trong kế hoạch ngừng bắn của Iran, được Washington chấp nhận, là bồi thường thiệt hại.

"Chúng tôi sẽ buộc họ phải bồi thường. Họ phải bồi thường. Nếu họ không bồi thường, chúng tôi sẽ lấy từ một phần tài sản, từ một số bất động sản của họ”, ông nói.

"Họ phải bồi thường cho việc đó, bởi vì họ đã tấn công Iran mà không có lý do gì”, Đặc phái viên của Lãnh tụ Tối cao Iran nêu rõ.

Đề cập đến thiệt hại của Iran trong cuộc xung đột, Đặc phái viên Elahi xác nhận tổn thất lên tới "37.000 ngôi nhà ở Iran, thủ đô Tehran cùng rất nhiều bệnh viện, nhiều trường đại học, rất nhiều dân thường đã thiệt mạng”.

"Họ đã phá hủy mọi thứ. Vì vậy, bây giờ họ phải bồi thường cho điều đó", nhà ngoại giao Iran nói thêm.

Khi được hỏi Tehran đang đòi bồi thường từ những quốc gia nào, ông Elahi cho biết, ngoài Mỹ và Israel, còn bao gồm cả những nước đã ủng hộ họ.