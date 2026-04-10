Tổng thống Trump cảnh báo việc Iran thu phí qua Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Có những báo cáo cho thấy Iran đang thu phí đối với các tàu dầu đi qua eo biển Hormuz. Tốt nhất là họ đừng làm thế, và nếu họ đang làm, tốt nhất là họ nên dừng lại ngay bây giờ", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 viết trên Truth Social.

"Iran không làm tốt việc cho phép dầu đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng ta có", ông Trump viết trong một bài đăng khác trên Truth Social, ẩn ý thỏa thuận ngừng bắn với Iran.

Trong một bài đăng riêng biệt, mà không giải thích chi tiết, ông Trump nói: "Bạn sẽ thấy dầu bắt đầu chảy, dù có hay không có sự giúp đỡ của Iran”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gợi ý về khả năng thành lập một liên doanh giữa Mỹ và Iran để thu phí lưu thông đối với tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện việc này dưới hình thức một liên doanh. Đó là một cách để đảm bảo an ninh cho eo biển, cũng như bảo vệ nó khỏi rất nhiều đối tượng khác. Đó là một điều tuyệt vời”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 8/4 khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu ông có đồng ý với việc Iran đang thu phí lưu thông qua eo biển Hormuz hay không.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 8/4 cũng cho biết, Mỹ phản đối việc Iran thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng ý tưởng về việc Washington và Tehran cùng thực hiện điều này sẽ được thảo luận trong 2 tuần tới.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi một số nguồn tin cho biết có kế hoạch thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz và thực tế có thể đã bắt đầu thu phí một số tàu.

Báo Financial Times dẫn lời ông Hamid Hosseini, người phát ngôn của Liên đoàn các nhà xuất khẩu dầu khí và sản phẩm hóa dầu Iran, hôm 8/4 cho hay Iran sẽ yêu cầu thanh toán lộ phí quá cảnh bằng tiền điện tử để duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Mỹ.

Mỹ và Iran đã công bố một lệnh ngừng bắn 2 tuần vào hôm 7/4. Theo thỏa thuận này, Tehran sẽ phải mở cửa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này vẫn ở mức thấp khi Tehran khẳng định quyền kiểm soát của mình bằng cách cảnh báo các con tàu phải duy trì trong vùng lãnh hải của họ khi di chuyển. Tehran cũng hạn chế số lượng tàu được qua eo biển.

Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga dẫn lời một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran ngày 9/4 cho biết, Iran sẽ cho phép không quá 15 tàu mỗi ngày đi qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.

Hình thức chính xác về trạng thái mới của eo biển vẫn chưa rõ ràng, nhưng Iran đang chuẩn bị dự luật để áp phí đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz. Các nhà lãnh đạo phương Tây đã phản đối ý tưởng trả bất kỳ khoản phí nào như vậy.

Eo biển Hormuz rộng 34km, nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương. Đây là tuyến đường chính cho hoạt động trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn đến việc giá dầu toàn cầu tăng vọt.