G7 tính chặn đường đi của dầu Nga

Một cảng dầu ở Nga (Ảnh: Reuters).

Sau cuộc họp hôm 2/8, các ngoại trưởng G7 gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada, đã ra một tuyên bố chung cho biết, các nước này đang cân nhắc một lệnh ngăn chặn hoàn toàn dịch vụ vận chuyển bằng đường biển đối với dầu thô và các sản phẩm từ dầu của Nga trừ khi dầu được mua với giá thấp hơn hoặc bằng mức được nhất trí sau khi tham vấn các đối tác quốc tế.

"Ngoài việc cân nhắc các phương án, chúng ta cũng sẽ cân nhắc các cơ chế giảm thiểu thiệt hại cùng với các biện pháp hạn chế để đảm bảo những nước bị ảnh hưởng nhất có thể duy trì khả năng tiếp cận các thị trường năng lượng", tuyên bố cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm: "Khi chúng ta loại bỏ năng lượng Nga khỏi thị trường trong nước, chúng ta sẽ tìm kiếm các giải pháp để giảm nguồn thu của Nga, hỗ trợ ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và hạn chế tối đa tác động tiêu cực về kinh tế".

Do phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga, phương Tây đang tìm cách hạn chế nguồn thu của Nga mà không làm ảnh hưởng đến nguồn cung hoặc khiến giá tăng cao. Đó là lý do một số nước đưa ra ý tưởng áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga, nghĩa là áp đặt một mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường mà Nga sẽ nhận được.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, dựa trên chi phí sản xuất dầu và giá dầu của Nga trước khi xung đột Ukraine nổ ra, phương Tây đang tính áp trần giá bán dầu Nga quanh 40-60 USD/thùng. Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Đức cuối tháng 6, lãnh đạo các nước phương Tây đã thống nhất xem xét các phương án áp trần giá, như cấm bảo hiểm và vận chuyển dầu cũng như các sản phẩm từ dầu của Nga, trừ khi giá bán dưới mức trần.