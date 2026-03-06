Châu Âu gấp rút hành động sau cảnh báo của Tổng thống Putin về năng lượng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Các chính trị gia EU đang tăng cường kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Moscow có thể ngừng cung cấp khí đốt trước thời hạn cấm dự kiến ​​vào năm 2027. Điều này làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng của khối trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đã nhiều lần lên án các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, cho rằng chúng gây tổn hại đến nền kinh tế EU.

Tại Đức, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng BSW, đã kêu gọi nối lại nhập khẩu dầu của Nga để giảm giá, trong khi Alice Weidel, đồng chủ tịch đảng AfD, đã kêu gọi chấm dứt sự phụ thuộc một chiều vào Mỹ và Trung Đông đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Florian Philippot, lãnh đạo đảng Patriots của Pháp, đã chia sẻ một video về phát biểu của Tổng thống Putin trên mạng xã hội X hôm 5/3. Chính trị gia Pháp chỉ trích các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga là không khôn ngoan và "gây hại" cho người châu, cho rằng đây là hành động tự gây hại tập thể.

Lời kêu gọi của các chính trị gia châu Âu được đưa ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố Nga có thể rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu và chuyển hướng nguồn cung sang thị trường khác mà không cần chờ EU cấm nhập khẩu.

Theo ông Putin, Moscow có thể chuyển hướng nguồn cung sang “các thị trường mới nổi”, do EU đã nhiều lần tuyên bố ý định loại bỏ hoàn toàn nguồn năng lượng của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU là kết quả của “các chính sách sai lầm” mà chính quyền khối này theo đuổi trong “nhiều năm”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga “luôn luôn và vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy” cho tất cả các đối tác, bao gồm cả các quốc gia châu Âu. Ông nói thêm rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục hợp tác với những đối tác “đáng tin cậy”.

“Ví dụ, với các nước Đông Âu, Slovakia và Hungary. Chúng tôi cung cấp cho họ các nguồn năng lượng, cả dầu mỏ và khí đốt, và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Lãnh đạo của các quốc gia này sẽ theo đuổi chính sách tương tự hiện nay, điều đó trở nên đáng tin cậy đối với chúng tôi”, Tổng thống Putin nói thêm.

Tuần này, giá khí đốt ở châu Âu đã đạt mức cao nhất trong 3 năm qua sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz, một nút giao thông hàng hải quan trọng. Điều này đã khiến Qatar, nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, phải tạm ngừng sản xuất.

EU nhận từ 5% đến 15% tổng nguồn cung khí đốt từ các nguồn Trung Đông, chủ yếu là Qatar. Hiện tại, Mỹ là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng chiếm ưu thế của khối với 60% thị phần.

Tháng trước, EU đã nhất trí cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga, quốc gia từng là nhà cung cấp lớn nhất của khối, vào cuối năm 2027. Biện pháp này được đưa ra bất chấp sự phản đối từ Hungary và Slovakia.