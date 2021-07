Đường sá nứt toác, nhà cửa biến dạng dưới nắng nóng kỷ lục ở Bắc Mỹ

Tại khu vực nhiệt độ trung bình vào thời điểm này hàng năm chỉ vào khoảng 21 độ C, việc chỉ số này tăng "sốc" những ngày qua lên trung bình 37,7 độ C đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Một số nơi, mức tăng thậm chí còn cực đoan lên gần 50 độ C. Trong ảnh: Vỉa hè ở Alberta, Canada hư hỏng vì bị phơi trong nắng nóng.