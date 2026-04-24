Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề chất lượng cao ở miền Trung sau bão

Đoàn công tác của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (Ảnh: Đại sứ quán Đức)

Chính phủ Đức đã cung cấp các gói hỗ trợ cho 2 trường cao đẳng ở miền Trung để giúp khắc phục thiệt hại nặng nề từ đợt bão lũ năm 2025.

Gói hỗ trợ đã hỗ trợ 2 trường sửa chữa và xây dựng lại cơ sở hạ tầng thiết yếu và đảm bảo duy trì công tác đào tạo nghề chất lượng cao cho người học tại địa phương.

Năm ngoái, khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ nước ta đã chịu ảnh hưởng từ nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp.

Các đợt bão lũ nối tiếp nhau, đặc biệt là bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và bão số 13 (Kalmaegi), đã gây thiệt hại nặng nề đến trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế: lớp học phải tạm hoãn, trường lớp, nhà xưởng và thiết bị đào tạo bị hư hại, và học sinh sinh viên phải đối mặt với thêm khó khăn khi gia đình họ phải vật lộn với sinh kế bị ảnh hưởng.

Là đối tác lâu năm, chính phủ Đức đã cung cấp gói hỗ trợ tới 2 trường sau đợt bão lũ.

Trong chuyến thăm mới nhất đến trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, bà Gisela Hammerschmidt, Cao ủy viên đặc trách châu Á - Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng 2 trường. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các trường khắc phục hậu quả, tiếp tục đóng vai trò là đơn vị đào tạo nghề chất lượng cao trong khu vực".

Chuyến thăm này cũng là dịp để bà trao đổi với cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên của trường về các biện pháp hỗ trợ và kết quả.

Các gói hỗ trợ tập trung vào việc khôi phục hệ thống xưởng đào tạo, sửa chữa và thay thế các máy móc thiết bị đào tạo bị hư hỏng do bão. Với các biện pháp này, gần 10.000 sinh viên đang theo học tại các trường đã có thể tiếp tục quay trở lại việc học của mình trong môi trường đào tạo an toàn, chất lượng cao.

Gói hỗ trợ cũng hướng đến những người đối tượng dễ tổn thương nhất: 19 học viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã nhận được học bổng 6 tháng học phí, giúp các em sớm quay trở lại trường học.

Hơn 2 thập niên hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề đã góp phần xây dựng các chương trình đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn của Đức, đáp ứng nhu cầu thị trường, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa các cơ sở đào tạo và khu vực doanh nghiệp, tạo cơ hội bền vững cho người trẻ.

Gói hỗ trợ khẩn cấp này một lần nữa khẳng định cam kết của Đức trong việc sát cánh cùng các đối tác của mình.

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đức tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Bất chấp khoảng cách địa lý, chúng ta luôn bên nhau và Đức luôn sát cánh cùng Việt Nam, góp phần vào sự thịnh vượng bền vững của các đối tác".