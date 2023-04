Đồng minh của Mỹ tranh thủ mua dầu Nga giá rẻ

Tàu chở dầu gần thành phố cảng Nakhodka của Nga (Ảnh: Reuters).

Theo WSJ, kể từ khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến Nga mất đi nhiều đối tác thương mại lâu đời, các công ty ở vùng Vịnh, trong đó có hai đồng minh truyền thống của Mỹ là Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã tăng cường mua dầu của Nga với giá rẻ, nguồn tin trong ngành cho hay.

Bất chấp sự phản đối của Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh đang sử dụng dầu và sản phẩm từ dầu giá rẻ của Nga, vừa phục vụ cho mục đích tiêu dùng và lọc dầu trong nước, vừa để tái xuất khẩu theo giá thị trường, giúp tăng lợi nhuận.

Các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là UAE, cũng đã trở thành trung tâm lưu trữ và giao dịch quan trọng đối với các sản phẩm năng lượng của Nga, những mặt hàng không thể vận chuyển dễ dàng trên toàn cầu do cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc một số quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới mua nhiều dầu hơn cho thấy hậu quả không thể lường trước của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây nhằm vào Nga. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với Trung Đông ngày càng suy yếu.

Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu của Nga sang UAE đã tăng hơn 3 lần lên mức kỷ lục 60 triệu thùng vào năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu dầu của Nga sang Singapore, một trung tâm thương mại lớn khác, chỉ tăng 13% lên 26 triệu thùng vào năm 2022.

Dữ liệu của Kpler cũng chỉ ra, Nga đang vận chuyển 100.000 thùng mỗi ngày, tương đương với hơn 36 triệu thùng dầu mỗi năm, đến Ả Rập Xê Út, so với hầu như không có gì trước khi xung đột Ukraine nổ ra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson đã đi thăm Trung Đông vào tháng 2 để cố gắng thuyết phục các quốc gia như Ả Rập Xê Út, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ thực thi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Tuy nhiên, giới phân tích cho biết vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các nước vùng Vịnh sẽ ngừng mua dầu của Nga. Ả Rập Xê Út đang ngày càng theo đuổi chính sách năng lượng theo chủ nghĩa dân tộc ưu tiên hơn các mối quan tâm của Mỹ. Ả Rập Xê Út và các đồng minh hồi đầu tháng tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu nhằm tăng giá, đi ngược lại quan điểm của Mỹ rằng giá cao hơn hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Do trần giá và các biện pháp trừng phạt khác, dầu thô Urals hàng đầu của Nga thường được giao dịch ở mức chiết khấu hơn 30% so với dầu Brent trong những tháng gần đây. Elshan Aliyev, một giám đốc tại hãng Argus cho hay, naphtha và dầu diesel của Nga lần lượt bán thấp hơn 60 USD và 25 USD/tấn so với sản phẩm tương đương được sản xuất ở vịnh Ba Tư.