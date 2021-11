Điều ít biết về khách sạn an ninh bậc nhất Trung Quốc

Dân trí Công tác quản lý và an ninh tại khách sạn Kinh Tây tại Bắc Kinh được xem là ngang hàng với Trung Nam Hải, nơi tập trung các cơ quan đầu não của Trung Quốc.

Khách sạn Kinh Tây tại Bắc Kinh (Ảnh: WSJ).

Nằm trên đường Phục Hưng ở phía tây Bắc Kinh, khách sạn Kinh Tây là một tòa nhà hình hộp theo phong cách Liên Xô. Trong mắt nhiều người, khách sạn được xây dựng vào cuối thập niên 1950 này chỉ là một trong số rất nhiều tòa nhà tọa lạc hai bên con đường đông đúc.

Song bên trong những bức tường màu xám không mấy nổi bật, khách sạn Kinh Tây là địa điểm tập trung nhiều nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc những ngày qua. Họ tham dự hội nghị trung ương 6 của đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi một "nghị quyết về lịch sử" quan trọng đã được thông qua vào ngày họp cuối 11/11, định hình chính trị - xã hội Trung Quốc trong nhiều năm nữa.

Vì sao hội nghị không được tổ chức ở Đại lễ đường Nhân dân như đại hội Đảng hay kỳ họp quốc hội mà lại là khách sạn Kinh Tây?

Khách sạn Kinh Tây có địa chỉ chính thức là số 1 đường Dương Phòng Điếm thuộc quận Hải Điến của Bắc Kinh, cách quảng trường Thiên An Môn khoảng 8 km về phía tây. Khách sạn nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, xung quanh là trụ sở Bộ Quốc phòng và các doanh trại quân đội, Bảo tàng Quân sự Cách mạng cũng như trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trong những năm gần đây, Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài hay Đại lễ đường Nhân dân, những nơi tổ chức họp và tiếp khách cấp cao của lãnh đạo Trung Quốc, đều đã cho phép du khách tham quan, nhưng khách sạn Kinh Tây vẫn luôn đóng cửa với thế giới bên ngoài.

Được khởi công xây dựng vào năm 1959 và khánh thành năm 1964, khách sạn Kinh Tây từ đầu đã được thiết kế để tổ chức hội nghị. Mỗi tầng trong tòa nhà hội nghị của khách sạn đều có hàng chục phòng họp lớn nhỏ khác nhau, với lối đi trải được thảm đỏ dày hạn chế tiếng ồn.

Vào năm 2001, khách sạn Kinh Tây đã trải qua một cuộc đại tu bổ, được lắp đặt hệ thống bảo vệ công nghệ an toàn, rào chắn chống va đập và các hệ thống kiểm tra an ninh. Ngoài thiết bị kiểm tra an ninh ở lối vào đại sảnh, mỗi phòng họp còn được trang bị hàng loạt thiết bị bảo mật, và một số phòng họp mật cấp cao có tủ bảo quản điện thoại di động có thể cách ly tín hiệu. Bản thân phòng họp được cho là cũng có chức năng che chắn bộ đàm nên nội dung của cuộc họp không bao giờ được truyền ra ngoài.

Theo trang tin Đa Chiều, khách sạn Kinh Tây tiếp nhận ít nhất 200 cuộc họp mỗi năm và hầu như ngày nào cũng có cuộc họp. Về nguyên tắc, việc sắp xếp các cuộc họp được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: các cuộc họp của Trung ương Đảng, tiếp đến là Quốc vụ viện, rồi mới đến các cuộc họp quân sự.

Tướng Trương Lê, cựu phó tổng tham mưu trưởng, từng được phân công quản lý khách sạn Kinh Tây. Trong lời nói đầu của cuốn sách "Chuyện xưa năm ấy ở khách sạn Kinh Tây" xuất bản năm 2015, ông Trương nói đây là "khách sạn khó vào nhất" ở Bắc Kinh. Công tác an ninh và bảo mật ở đây thuộc hàng nghiêm ngặt nhất; người ra vào được kiểm soát rất chặt chẽ, nếu không có thẻ hội nghị thì dù xuất trình chứng minh thư hay giấy công vụ thế nào cũng không được qua. Đây cũng là khách sạn duy nhất ở Bắc Kinh không trực tiếp nhận khách vãng lai hoặc khách nước ngoài.

Cuốn sách trên cũng tiết lộ rằng khách sạn Kinh Tây có đội quản lý điện thoại chuyên biệt - các nữ chiến sĩ liên lạc thuộc "Trạm số 1 Quân ủy". Trong thời gian "Lưỡng Hội" mỗi năm, khi khách sạn Kinh Tây đón tiếp các đoàn đại biểu địa phương về Bắc Kinh dự họp, các nữ quân nhân này có thể phân biệt được hơn chục phương ngữ, có thể phân biệt được người bằng cách nghe âm thanh.

Toàn bộ trang thiết bị của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn 5 sao nhưng khách sạn không tham gia xếp hạng sao. Theo số liệu năm 2013, khách sạn có 1.023 phòng khách, 1.978 giường và một hội trường lớn có thể chứa 1.300 người. Nội thất trong khách sạn chủ yếu được làm từ gỗ, và những bức tranh trong phòng được cho là tác phẩm gốc của nhiều họa sĩ. Có hơn bốn mươi phòng ăn lớn nhỏ khác nhau trong khách sạn. Mọi thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sống và đông lạnh, phải được kiểm tra từng thứ một, và bộ đồ ăn phải được khử trùng hai lần.

Công tác quản lý và an ninh tại Kinh Tây được xem là ngang hàng với Trung Nam Hải, nơi tập trung các cơ quan đầu não của Trung Quốc, cũng như Đại lễ đường Nhân dân và Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. Do đó, khách sạn này được mệnh danh là nơi "an toàn nhất" và "không bao giờ bị lộ bí mật".

Nhiều sự kiện cấp cao và những quyết định quan trọng đã diễn ra tại khách sạn Kinh Tây, trong đó có Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, sự kiện quyết định bước ngoặt vận mệnh của Trung Quốc với công cuộc "cải cách mở cửa". Hội nghị được tổ chức tại phòng họp đầu tiên trên tầng ba của khách sạn này vào năm 1978. Một bức ảnh đen trắng quan trọng của ông Đặng Tiểu Bình đã được chụp ở đây. Cho đến nay, phòng họp đặc biệt này vẫn được giữ nguyên như cũ, từ những chiếc ghế cho đến những tách trà vẫn được bảo trì, và sửa lại như cũ trong tất cả những lần tu sửa trước đây.

Đông Phong

Tổng hợp