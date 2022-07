Đảng mới ở Mỹ có thể thách thức "cuộc đua song mã" Dân chủ - Cộng hòa

Ông Andrew Yang từng là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ (Ảnh: Reuters).

Thông báo về việc thành lập đảng mang tên Forward (Tạm dịch: Tiến về phía trước) được công bố hôm 27/7. Đảng này sẽ có 2 chủ tịch là cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Andrew Yang và cựu thống đốc New Jersey Christine Todd Whitman - người từng là thành viên đảng Cộng hòa.

Họ kỳ vọng đảng mới sẽ trở thành sự thay thế khả thi cho các đảng Cộng hòa và Dân chủ - 2 đảng đang thống trị chính trường Mỹ, các thành viên sáng lập nói với Reuters.

Đảng này sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện trên vài chục thành phố tại Mỹ nhằm thu hút sự ủng hộ từ cử tri.

Họ sẽ chính thức ra mắt đảng Forward vào ngày 24/9 ở Houston, Texas.

Đảng mới được thành lập dựa trên sự hợp nhất của 3 nhóm chính trị nổi lên trong thời gian qua trong bối cảnh hệ thống chính trị Mỹ đang có xu hướng phân cực ngày càng rõ ràng. Các nhóm này gồm: Phong trào Đổi mới Mỹ do các cựu quan chức dưới thời các chính quyền Cộng hòa như Ronald Reagan, George H. Bush, George W. Bush và Donald Trump lập ra năm 2021; đảng Forward do ông Yang thành lập sau khi rời khỏi đảng Dân chủ; và đảng Phong trào Phụng sự nước Mỹ do cựu Hạ nghị sĩ Cộng hòa David Jolly thành lập.

Các lãnh đạo của Forward viện dẫn một khảo sát của Gallup hồi năm ngoái, nhấn mạnh rằng, 2/3 người Mỹ tin rằng, nước này cần có chính đảng mới.

Hai trụ cột trong cương lĩnh của đảng mới là "phục hồi một nền kinh tế công bằng, hưng thịnh" và "mang lại cho người Mỹ nhiều lựa chọn hơn trong các cuộc bầu cử, tin tưởng hơn vào một chính phủ". Đảng theo hướng trung dung dù chưa có chính sách cụ thể nào được công bố.

Trong quá khứ, các đảng chính trị thứ 3 thường không gây ra tác động đáng kể tới hệ thống lưỡng đảng ở Mỹ. Họ chỉ đôi lúc có thể tác động tới các cuộc bầu cử tổng thống. Ví dụ, các nhà phân tích cho rằng, vào năm 2000, ứng viên đảng Xanh Ralph Nader đã giành một số lượng phiếu từ ứng viên Dân chủ Al Gore và điều này đã giúp ông George W. Bush của đảng Cộng hòa thắng cử.