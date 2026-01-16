Đan Mạch vạch “lằn ranh đỏ”, NATO cấp tập đưa quân đến Greenland

Một góc đảo Greenland (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 15/1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland mà không có sự đồng thuận sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của liên minh NATO, đồng thời bác bỏ những tuyên bố về sự hiện diện của Trung Quốc trên hòn đảo này.

"Ít nhất, tôi không hy vọng như vậy, bởi vì, đó sẽ là dấu chấm hết cho NATO”, ông Rasmussen nói với Fox News khi được hỏi liệu Washington có thể kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này trái với ý muốn của Copenhagen hay không.

Ngoại trưởng Rasmussen, người đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington để thảo luận về an ninh Bắc Cực và quan hệ song phương, nhấn mạnh dù Đan Mạch chia sẻ những lo ngại của Mỹ liên quan đến khu vực này, các cuộc đàm phán vẫn có những giới hạn.

"Tất nhiên, chúng tôi có những lằn ranh đỏ của mình”, ông Rasmussen nói, đề cập đến quyền của người dân Greenland.

Đề cập đến những quan ngại cụ thể của Mỹ về việc các đối thủ địa chính trị hoạt động tại Bắc Cực, ngoại trưởng Đan Mạch kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng Bắc Kinh có ảnh hưởng tại vùng lãnh thổ này.

“Chúng tôi không thấy tàu chiến Trung Quốc nào ở khu vực này trong khoảng một thập niên trở lại đây, và hoàn toàn không có sự đầu tư nào của Trung Quốc tại Greenland”, ông Rasmussen cho biết, đồng thời nói thêm rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông đã “đích thân can thiệp” để ngăn chặn các dự án hạ tầng của Trung Quốc nhằm tránh tạo ra một “dấu ấn Trung Quốc”.

Ông lập luận rằng người dân Greenland sẽ không ủng hộ việc độc lập hay chuyển giao sự quản lý cho Mỹ, đồng thời đề cập đến các phúc lợi xã hội rộng rãi do nhà nước Đan Mạch cung cấp.

“Tôi nghĩ Mỹ sẽ không chi trả cho hệ thống phúc lợi kiểu Bắc Âu ở Greenland, nói thật là vậy”, ông nhận xét.

Bất chấp lập trường cứng rắn về vấn đề chủ quyền, ông Rasmussen xác nhận Mỹ và Đan Mạch đã nhất trí thành lập một “nhóm công tác cấp cao để xem xét liệu có con đường nào phía trước hay không”, trong đó vừa tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, vừa giải quyết những kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Đan Mạch cũng cho biết nước này đã đầu tư mạnh mẽ vào năng lực ở Bắc Cực, lưu ý rằng năm ngoái đã phân bổ “gần 8 tỷ USD” nhằm bảo đảm khu vực này không trở thành điểm nóng căng thẳng cao.

Ngày 14/1, các quan chức ngoại giao của Đan Mạch và Greenland đã gặp Phó Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ tại Washington. Sau đó, ông Rasmussen cho biết Đan Mạch không thể thuyết phục Mỹ từ bỏ ý định sáp nhập Greenland trong các cuộc tham vấn này.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố cần thiết phải sáp nhập Greenland vào Mỹ. Ngay cả trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông đã đề nghị mua lại hòn đảo, và vào tháng 3/2025, ông nêu ý tưởng sáp nhập, bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và Greenland.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ cho thấy “sự bất đồng cơ bản” về tương lai của hòn đảo ở Bắc Cực, binh lính từ một số quốc gia châu Âu tiếp tục đến Greenland để thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch.

Đan Mạch tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland. Một số đối tác châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Thụy Điển và Hà Lan, đã bắt đầu gửi lực lượng quân sự tới hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Đan Mạch sẽ "thiết lập hiện diện quân sự lâu dài hơn” ở Greenland. Ông nói rằng binh lính từ một số nước NATO sẽ luân phiên đóng quân tại Greenland.

Bộ trưởng Poulsen tuyên bố việc tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực “sẽ liên kết chặt chẽ với các đồng minh” của Đan Mạch, gọi đó là điều cần thiết trong bối cảnh an ninh mà “không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai”.

“Điều này có nghĩa là kể từ hôm nay và trong thời gian tới sẽ có hiện diện quân sự gia tăng ở trong và xung quanh Greenland với máy bay, tàu chiến và binh lính, bao gồm cả từ các đồng minh NATO khác”, Bộ trưởng Poulsen nói.

Việc điều động quân đội nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa các nước châu Âu và gửi tín hiệu tới Tổng thống Trump rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là không cần thiết vì NATO có thể cùng nhau bảo vệ an ninh Bắc Cực trong bối cảnh Nga và Trung Quốc ngày càng quan tâm tới khu vực này.