Đàm phán thiết lập vùng an toàn quanh nhà máy Zaporizhzhia gặp khó khăn

Bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hồi cuối tháng 11/2022 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố hồi đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thừa nhận các cuộc đàm phán về việc lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân mà Moscow đang kiểm soát này gặp khó và có khả năng tiếp tục bị đình trệ trong thời gian tới.

"Trong khi các cuộc tham vấn với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang diễn ra, việc công khai thông tin về các thông số có thể có của vùng bảo vệ xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia là sai. Quá trình đàm phán không tiến triển", ông Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo RIA Novosti.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, phía Nga đã chuyển các đề xuất của mình cho Tổng giám đốc của cơ quan này, ông Rafael Grossi, nhưng Kiev vẫn im lặng.

"Theo những gì chúng tôi biết, Kiev vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng cho sáng kiến của người đứng đầu IAEA. Rõ ràng, Ukraine chỉ đang khiến mọi việc bị đình trệ", ông nói thêm.

Nga đã đóng quân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (thuộc vùng Zaporizhzhia của Ukraine) ngay từ khi xung đột bùng nổ và đã nỗ lực sáp nhập toàn bộ khu vực này sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ những tuyên bố này.

Ô màu đỏ là biểu tượng cho vị trí của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine (Ảnh: NYP).

Nga cáo buộc Ukraine đã bắn phá và thực hiện các cuộc tấn công để giành lại nhà máy trong khi Kiev tuyên bố rằng Moscow sử dụng nhà máy làm vỏ bọc để bắn vào lực lượng Ukraine.

Tình hình giao tranh khốc liệt giữa hai bên trong khu vực đã làm bùng nổ những mối lo về an ninh hạt nhân.

Vì vậy, Tổng giám đốc IAEA đã làm trung gian đàm phán để thiết lập một "vùng an ninh và an toàn" xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra một số "sự cố hạt nhân" do các hành động quân sự.

Thời gian gần đây, khu vực xung quanh nhà máy Zaporizhzhia xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự, trong đó Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới yêu cầu IAEA thanh sát cơ sở này.