Công ty Mỹ gây tranh cãi vì trả nợ đối tác bằng 3 tấn tiền xu

Công ty Mỹ mang 3 tấn tiền xu đi trả nợ cho đối tác (Ảnh: CBS News).

CBS News đưa tin, công ty hàn JMF Enterprises đã cố gắng trả nợ cho nhà thầu phụ Fired Up Fabrication khoản tiền 23.500 USD bằng hơn 3 tấn tiền xu.

Luật sư đại diện cho Fired Up Fabrication Danielle Beem đã chỉ trích hành động này, cho rằng nếu thân chủ của bà nhận số tiền trên, điều này sẽ rất lãng phí thời gian để có thể kiểm đếm.

Theo hồ sơ tòa án, JMF Enterprises đã thuê Fired Up Fabrication làm nhà thầu phụ để thực hiện công việc hàn trên một tòa nhà chung cư. Fired Up Fabrication sau đó đã đệ đơn kiện dân sự chống lại JMF với lý do họ không được thanh toán đầy đủ theo hợp đồng.

Vào tháng 7, hai bên ra tòa hòa giải và JMF đồng ý trả cho đối tác 23.500 USD để giải quyết xung đột. Thỏa thuận hòa giải không nêu rõ số tiền sẽ được thanh toán bằng cách nào.

Tuy nhiên, 6 tuần trước, bên Fired Up Fabrication đã nhận được cuộc gọi của một tài xế thông báo anh ta đang đậu gần văn phòng công ty và sẽ giao hàng gồm thùng chứa đầy tiền xu nặng 3 tấn. Luật sư của JMF nói với luật sư Beem rằng, chiếc thùng này chứa 23.500 USD và cần có xe nâng để di chuyển.

Beem cho biết thân chủ của bà không thể nhận các thùng tiền xu, vì thang hàng trong tòa nhà công ty có tải trọng tối đa là 1,3 tấn.

Trong lời bào chữa tại tòa, luật sư của JMF cho biết, thỏa thuận hòa giải không nêu rõ hình thức thanh toán và họ đã tuân thủ đúng các điều khoản.

JMF nhấn mạnh họ không có ý định quấy rối, làm lãng phí thời gian hoặc làm cản trở việc giải quyết xung đột với phía nguyên đơn. JMF đã đề nghị thẩm phán yêu cầu nguyên đơn phải chấp nhận số tiền xu.

Thẩm phán Joseph Findley ở tòa án hạt Larimer sau đó đã phán quyết rằng tiền xu là hợp pháp nhưng 3 tấn tiền xu không phải là hình thức thanh toán thích hợp.

Ông Findley cho rằng, việc trả nợ của JMF bằng tiền xu là hành động "ác ý và thiếu thiện chí".