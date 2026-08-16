Colombia đề nghị Tổng thống Trump dừng áp thuế

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella (Ảnh: AFP).

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella ngày 15/8 đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ mức thuế đang áp lên hàng hóa của quốc gia Nam Mỹ, trong bối cảnh Colombia chật vật khắc phục hậu quả sau trận động đất.

"Tôi đề nghị ông ấy cân nhắc đình chỉ mức thuế cao đang ảnh hưởng đến các sản phẩm của Colombia, nhằm hỗ trợ các chủ doanh nghiệp của chúng tôi, trong khi họ đang phải đối mặt với những thời điểm hết sức khó khăn do hậu quả của trận động đất", ông De la Espriella viết trên mạng xã hội.

Thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm từ Colombia đã tăng từ 10% lên 12,5% vào cuối tháng 7, ngoại trừ một số ít mặt hàng bao gồm cà phê và dầu mỏ. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 24/7, thay thế cho mức thuế toàn cầu sắp hết hiệu lực được ông Trump đưa ra vào đầu năm nay.

Tổng thống De la Espriella cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump trong khoảng 10 phút. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gửi lời chia buồn với Colombia về những thiệt hại trong trận động đất mạnh 7,4 độ hôm 10/8.

"Cuộc trò chuyện diễn ra rất thân thiện và chân thành. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi đang đứng trước một thách thức rất lớn: tái thiết Colombia trong bối cảnh tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn và như ngày tận thế”, nhà lãnh đạo Colombia chia sẻ.

Trận động đất đã tàn phá các thành phố Cali và Pereira ở phía tây Colombia, khiến gần 300 người thiệt mạng và phá hủy gần 13.000 ngôi nhà.