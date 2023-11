Chiến sự Ukraine ngày 9/11: Nga tấn công lớn, giành ưu thế ở Avdiivka

Binh sĩ Ukraine thuộc tiểu đoàn Siberian (Ảnh minh họa: Sky News/AP).

Nga phản công lớn ở Bakhmut, đánh bật quân Ukraine

Kênh RVVoenkor đưa tin, Quân đội Nga đang tiến hành loạt trận phản công gần Kleshchiivka và Berkhovka, đánh bật lực lượng đối phương khỏi các vị trí bên sườn Bakhmut (Artyomovsk).

Một lần nữa, giao tranh ác liệt lại diễn ra ác liệt ở sườn phía bắc và phía nam Bakhmut, nơi quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công.

Ở sườn phía nam, quân Nga thắng về mặt chiến thuật, tấn công vào khu vực Kleshchiivka; các nhóm xung kích, được hỗ trợ bởi máy bay không người lái và pháo binh, đã tiến vào được ngôi làng bị bỏ hoang trước đó, đánh bật Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui 200m khỏi vùng xám ở khu vực Kleshchiivka. Cuộc chiến vẫn tiếp tục", nguồn tin Kiev cho biết.

Ở cánh trái đối với Lực lượng Vũ trang Nga, tình hình là thành công nhất. Ukriane cũng thừa nhận điều này:

"Phía nam hồ chứa Berkhovskoe, quân Nga đã thành công khi tiến dọc theo các vành đai rừng và cố gắng tiến xa hơn về phía tây dọc theo tuyến đường sắt hướng tới vườn ươm Villanova. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục. Pháo binh Nga đang tích cực hoạt động", các nhà phân tích quân sự Ukraine báo cáo.

Ở phía tây làng Yagodnoye, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trong nhiều ngày theo hướng sở chỉ huy đối phương ở phía nam con đập.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng, theo hướng Bakhmut, quân đội Nga đã thực hiện 22 cuộc tấn công vào các khu vực Bogdanovka, Khromovoy, Ivanovsky, Kleshchiivka và Andriivka.

Có thể thấy, Nga rất linh hoạt, trong tình hình Keiv dồn quân lên tăng viện cho Avdiivka, thì lực lượng Moscow ở Bakhmut lấn ra, lại ép quân Kiev quay về giữ thành quả ít ỏi suốt mấy tháng ở sườn Nam, buộc Ukraine "vá chỗ nọ lại thủng chỗ kia".

Bản đồ chiến sự Ukraine ở phía Nam Bakhmut tính đến ngày 8/11 (Ảnh: Suryiakmaps).

Nga tấn công lớn, giành ưu thế ở Avdiivka

Theo kênh Rezervsvo, tính đến 1h ngày 9/11, Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công quy mô lớn vào hai sườn Avdiivka.

Ở sườn phía Nam với sự yểm trợ của pháo hạng nặng và pháo phản lực bắn loạt, các nhóm tấn công của Nga tiến được 700-800m về phía bắc làng Vodyanoy, đồng thời cũng có sự di chuyển trong khu vực Pervomaiskoye và Tonenkoye.

Ở sườn phía Bắc diễn ra các hoạt động tấn công tích cực trong khu vực Stepovo (Petrovsky), nhà máy than cốc và nhà máy hóa chất Avdiivka. Theo một số báo cáo, nhóm tấn công đầu tiên tiến thẳng vào khu vực nhà máy. Cuộc tiến công ở sườn phía bắc dài hơn 1km.

Tại thời điểm này, các binh sĩ Nga đang củng cố vị trí mới và chờ đợi đợt phản công của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine ở phía Nam Avdiivka tính đến 1h ngày 9/11 (Ảnh: Rezervsvo).

WSJ: Nga yêu cầu các nước trả lại vũ khí đã bán cho họ

Wall Street Journal (WSJ) Nga đang cố gắng trả lại một số vũ khí mà nước này đã xuất khẩu sang các nước như Pakistan, Ai Cập, Belarus và Brazil.

Ba nguồn tin nói với WSJ rằng tháng 4 năm ngoái, một phái đoàn quan chức Nga tới thăm Cairo và yêu cầu Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trả lại hơn 100 động cơ từ trực thăng Nga mà Moscow cần cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Các nguồn tin cho biết ông Sisi đồng ý và việc giao khoảng 150 động cơ có thể sẽ bắt đầu vào tháng tới.

WSJ viết: "Các cuộc đàm phán là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ các khách hàng lâu năm, những người dành hàng thập kỷ mua máy bay, tên lửa và hệ thống phòng không của Nga, đưa Moscow trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới.

Nga đã đàm phán trong một năm với các quan chức Pakistan, Belarus và Brazil nhằm nỗ lực mua động cơ cho các trực thăng tấn công và vận tải của Nga mà lực lượng của họ bị mất trong chiến sự".

Hai nguồn tin, trong đó có một cựu sĩ quan tình báo Nga, nói với WSJ về điều này. Theo nguồn tin này, Nga hiện đang bí mật tìm cách mua lại những gì bán cho "khách hàng" trước đó.

Ngoài ra, vì xung đột, Nga phải hy sinh một phần hoạt động "kinh doanh" xuất khẩu vũ khí sinh lợi của mình. Đặc biệt, những vũ khí dành cho Ấn Độ và Armenia đang được gửi đến tiền tuyến ở Ukraine.

WSJ viết: "Phần lớn nỗ lực mua lại vũ khí của Moscow diễn ra khi Điện Kremlin cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công của Kiev ở phía đông và phía nam đất nước. Giờ đây, cuộc tấn công đó đang chậm lại, Nga đang cố gắng giành thế chủ động trên chiến trường, mặc dù không rõ liệu những động thái mới có cung cấp cho Moscow những nguồn lực cần thiết để leo thang các cuộc tấn công hay không."

Kiev tuyên bố đang đạt được tiến bộ lớn ở Crimea

Ukrinform đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Alexey Danilov hôm 8/11 cho biết, Ukraine đạt được "những thành công to lớn tại Crimea".

Ông Danilov nói: "Bây giờ chúng tôi đang đạt được tiến bộ lớn theo hướng Crimea. Chúng tôi liên tục phá hủy vũ khí trang bị của Hạm đội Biển Đen, đây là những thành tựu to lớn của đất nước chúng ta".

Ông Danilov bày tỏ sự tin tưởng rằng sẽ có thêm tin tốt liên quan đến việc lực lượng Nga và vũ khí trang bị theo hướng Crimea bị loại bỏ.

Vào ngày 4/11, người ta nghe thấy tiếng nổ ở Crimea. Tư lệnh Không quân Ukraine Nikolai Oleshchuk cho biết chính các phi công thực hiện các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch. Vào thời điểm đó, người ta không biết chắc chắn liệu con tàu có bị phá hủy hay không.

Tối 4/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga đang neo đậu tại xưởng đóng tàu ở Kerch "đã bị hư hại".

Sáng 5/11, tướng Oleschuk xác nhận quân đội Ukraine đã đánh chìm một trong những tàu hiện đại nhất của Hạm đội Biển Đen Nga - tàu chiến mang tên lửa hành trình Kalibr.

Hình ảnh vệ tinh từ ngày 5/11 cho thấy một địa điểm bị hư hại tại nhà máy và một tàu quân sự cũng có vẻ bị hư hại. Hình ảnh tàu hộ vệ tên lửa Askold bị phá hủy cũng xuất hiện trên mạng.

Tướng Syrsky: Kiev phá hủy 3 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Tư lệnh Lục quân Ukraine, Đại tướng Alexander Syrsky, tuyên bố tiêu diệt 3 chiếc BMP-2 của Nga.

Tướng Syrsky viết trên kênh Telegram cá nhân của mình: "Các chiến binh Ukraine đã phá hủy 3 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga!".

Để chứng minh về việc tiêu diệt 3 chiếc BMP-2 của Nga, ông Syrsky công bố một đoạn video.

Ukraine phá hủy 3 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga )Nguồn: Telegram)

Ông Zelensky: Kiev vẫn có khả năng lập thành tựu chiến trường

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky trấn an khán giả tại hội nghị Reuters Next ở New York vào ngày 8/11 rằng, Ukraine vẫn đang trên đà đạt được kết quả quân sự vào cuối năm nay.

"Chúng tôi có một kế hoạch. Chúng tôi có những thành phố rất cụ thể, những hướng đi rất cụ thể. Tôi không thể chia sẻ tất cả chi tiết nhưng chúng tôi có một số bước tiến chậm về phía nam, chúng tôi cũng có những bước tiến về phía đông", ông nói.

Cuộc phản công miền Nam rất được mong đợi của Kiev đã gặp phải những thách thức đáng kể trong khi khả năng lãnh đạo của Zelensky ngày càng bị giám sát chặt chẽ.

Đầu tháng này, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi thừa nhận rằng cuộc chiến đi vào bế tắc. Ông Zelensky bác bỏ những nhận xét này trong một cuộc tranh cãi công khai hiếm hoi.

Một số người lo ngại đấu tranh chính trị có thể dẫn đến sự rạn nứt trong hình ảnh của ông Zelensky khi xuất hiện những lời kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống mới vào năm 2024.

"Mọi người nên tập trung nỗ lực ngay bây giờ vào việc bảo vệ đất nước", ông Zelensky nói với những người theo dõi trong bài phát biểu hàng đêm vào ngày 6/11, cũng gợi ý rằng sẽ không có cuộc bầu cử nào được tổ chức.

"Hãy tập trung lại và không nghỉ ngơi, không chìm đắm trong đấu đá nội bộ hoặc các vấn đề khác. Tình hình bây giờ cũng giống như trước đây - nếu không có chiến thắng thì sẽ không có đất nước".

Tổng thống Zelensky nói với khán giả Reuters rằng, ngày 8/11 là một "ngày thành công" đối với Ukraine sau khi Ủy ban châu Âu khuyến nghị mở đàm phán gia nhập EU với Ukraine.

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Rheinmetall của Đức cung cấp cho Kiev 100.000 quả đạn súng cối

Kyiv Independent đưa tin, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức đã nhận được đơn đặt hàng từ chính phủ Đức để cung cấp cho Ukraine khoảng 100.000 viên đạn súng cối 120mm, công ty này cho biết vào ngày 8/11.

Theo Rheinmetall, việc cung cấp đạn dược sẽ sớm bắt đầu và sẽ kéo dài trong hai năm tới.

Rheinmetall cũng cho biết, nhờ việc mua lại nhà sản xuất đạn dược Expal của Tây Ban Nha, Đức đã tăng cường hơn nữa năng lực của mình trong lĩnh vực hỗ trợ hỏa lực bộ binh này.

Công ty cho biết thêm: "Nhờ tầm bắn nâng cao, độ chính xác cao và hiệu quả chiến đấu tối ưu, đạn súng cối Rheinmetall có thể đảm bảo kết quả thuận lợi ngay cả khi hoạt động ở địa hình khó khăn và môi trường đô thị.

Thông báo này được đưa ra một tháng sau khi Rheinmetall cho biết họ sẽ sản xuất 150.000 quả đạn pháo cho Kiev theo đơn đặt hàng của Berlin và giao chúng vào năm 2023-2024.

Theo Michael Kofman, thành viên cấp cao tại Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cả lực lượng Kiev và Moscow đều đang bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày.

Rheinmetall cũng có kế hoạch mở một cơ sở chung giữa Ukraine và Đức để sửa chữa và bảo trì các phương tiện quân sự do phương Tây sản xuất và cuối cùng là sản xuất chúng trong nước ở Ukraine, Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết hôm 24/10.

Nhà Trắng cho biết quỹ của Mỹ dành cho Kiev đã cạn kiệt 96%

Reuters đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên rằng, Mỹ đã sử dụng hết 96% số tiền mà nước này hiện phân bổ cho Ukraine.

Mỹ tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ của mình, nhưng thừa nhận tiến độ diễn ra rất chậm.

Một số đảng viên Cộng hòa ở Mỹ đã trở nên hoài nghi về việc tài trợ thêm cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyến khích Quốc hội thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 106 tỷ USD cho chi tiêu quân sự.