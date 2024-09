Xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine bị Nga phá hủy (Ảnh minh họa: WM BLood).

Ukraine rút chạy hàng loạt ở Kupyansk - Pokrovsk - Kurakhove

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) được cho là đã giành được nhiều lãnh thổ hơn nữa ở khu vực Kursk. Cuộc phản công ồ ạt chủ yếu đến từ phía tây, nhưng họ cũng mạnh mẽ xông lên ở phía đông.

Tại Makiivka ở nam Kupyansk, lực lượng Moscow có thể chiếm những phần xa hơn của ngôi làng. Tuy nhiên, các hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy họ đang tiến về phía tây theo hướng Nevske.

Về phía Pokrovsk, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã đạt kỷ lục mới. Vô số hành động tấn công đang được thực hiện, đặc biệt là ở phía nam. Theo một số nguồn tin, RFAF cũng đã chiếm được các vị trí xa hơn ở phía nam Selydove. Có vẻ như thay vì đánh trực diện vào cứ điểm kiên cố này, họ đang cố gắng vượt qua ngôi làng để bao vây, buộc đối phương phải tháo chạy hoặc đầu hàng.

Lực lượng Moscow được cho là đã mở một cuộc tấn công từ làng Hostre vào nhà tù ở phía tây và hiện đang chiến đấu để giành lấy nhà tù. Mặt trận Kurakhove ngày càng trở nên tích cực về phía Nga.

Dường như tuyến phòng thủ của Ukraine đang vỡ vụn, quân đội Nga đang tiến lên đều đặn dọc chiến tuyến dài hàng trăm ki-lô-mét, đặc biệt là tại các điểm nóng Kupyansk, Pokrovsk, Kurakhove.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Pokrovsk - Kurakhove ngày 20/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ và tiếp tục phản công theo các mũi tên trắng. Kiev giữ vùng màu vàng và đang rút chạy trên các mũi tên vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

Hai cánh quân Nga kẹp chặt 10 lữ đoàn Ukraine ở Kursk

Kênh Readovka cho biết, tại Kursk, lực lượng Moscow đã giành lại Lyubimovka trong khi quân đội Ukraine (AFU) đang cố gắng đột phá tới quận Glushkovsky.

Tại khu vực biên giới Kursk, các đơn vị Nga đã dọn sạch Lyubimovka và đang đột phá vào "Con đường xanh". Lực lượng Moscow kiểm soát hỏa lực tuyến đường từ Korenevo đến Sudzha, điều này làm phức tạp rất nhiều công tác hậu cần cho AFU nằm giữa Olgovka và Pogrebki.

Binh sĩ Nga cũng đang tiến tới Plekhovo. Mục tiêu của họ ở đây là phát triển tới biên giới phía nam Sudzha, sau đó mở cuộc tấn công theo các hướng hội tụ từ Gordeevka và Gornali đến Yunkovka. Thông qua đó, cắt đứt đường tiếp vận của nhóm lực lượng Kiev ở khu vực Kursk.

Hai cánh quân đông - tây của Nga đang kẹp chặt đối phương trong gọng kìm. Nhận thấy tình hình xấu đi nhanh chóng đối với cụm binh lực gồm khoảng 10 lữ đoàn đang chiến đấu trong lãnh thổ Nga, Kiev quyết định tấn công toàn diện vào Glushkovsky. AFU cố gắng đột phá các làng Veseloye và Obukhovka nhưng đều không thành công.

Một làn sóng xung kích ập vào vị trí của lực lượng Moscow trong các đồn điền ở phía đông trang trại đầu tiên. Cùng lúc đó, ở phía tây, AFU cố gắng chọc thủng Volfino. Mục tiêu cuối cùng của quân đội Ukraine là đột phá tới Glushkovo để đánh vào hậu phương của nhóm quân Nga đang tiến về "Con đường xanh".

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 20/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ. Khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Kiev mới giành được và tiếp tục phát triển theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar làm rõ hơn tình hình tại Kursk. Theo đó, lực lượng Moscow đang liên tục mở rộng quyền kiểm soát của mình ở một số khu vực, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương.

Tại quận Glushkovo, cảnh quay về chuỗi trận chiến giành khu định cư Veseloye tiếp tục xuất hiện, với các cuộc giao tranh trên những tuyến đường tiếp cận ngôi làng diễn ra trong nhiều ngày qua. Xác nhận về các cuộc giao tranh trong khu vực ngôi làng cũng được cung cấp bởi cảnh quay do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 20/9, cho thấy sự di chuyển của một nhóm xe tăng thiết giáp Ukraine về phía khu định cư.

Xe tăng thiết giáp Ukraine ồ ạt tấn công Kursk, bị Nga phá hủy hàng loạt (Video: RIA Novosti).

Cuộc tấn công có sự tham gia của một xe CV9040 do Thụy Điển sản xuất và một xe tăng Leopard 2A6 do Đức chế tạo. Kết quả của trận chiến vẫn chưa được biết, mặc dù AFU đã đổ quân vào một trong những vành đai rừng liền kề với ngôi làng. Tại Veseloye, nhiều ngôi nhà đã bị hư hại do pháo kích và giao tranh liên tục.

Việc Ukraine sử dụng các robot tự hành cũng được ghi nhận trong khu vực: một robot được trang bị súng máy đã bị phá hủy ở ngoại ô Volfino bởi máy bay không người lái FPV và sau đó kết thúc bằng một phát bắn RPG.

Tại quận Korenevo, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn gần Kremyanoye. Hoạt động của AFU đã giảm đáng kể so với các cuộc tấn công của những ngày trước, sau khi lực lượng Moscow kích hoạt ở sườn trái từ hướng Korenevo.

Tại quận Sudzha, RFAF đang phát triển những thành công của những ngày gần đây, thông tin về việc giành lại Daryino đã được xác nhận. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Nikolayevo-Daryino và quân đội Nga cũng đã tiến vào và củng cố các vị trí của họ ở Uspenovka.

Ngoài ra, 4 lính nghĩa vụ Nga trấn giữ các vị trí trong rừng trong gần 40 ngày, truyền dữ liệu về chuyển động của đối phương và thực hiện các hoạt động khác, đã được rút khỏi vòng vây.

Tại quận Bolshesoldatskoye, AFU đã pháo kích vào một trạm phân phối khí đốt ở trung tâm hành chính và các cơ sở hạ tầng dân sự khác ở các làng xung quanh. Tổng cộng có hơn mười ngôi nhà dân bị hư hại và tại Rzhava, nhà văn hóa địa phương đã bị phá hủy bởi một quả đạn pháo được thả từ một UAV.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 20/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Ukraine gần như thất thủ ở Makiivka

Theo kênh Rybar, trong ngày qua, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu của đối phương ở Kharkov và Dnipro, cũng như cơ sở hạ tầng cảng Odessa.

Trên hướng Liman, quân đội Nga đã mở rộng kiểm soát xung quanh Makiivka, gần như kiểm soát hoàn toàn khu định cư.

Về phía Slobozhansky, RFAF đang tấn công các vị trí của đối phương ở Volchansk và phát triển về phía Tikhiy.

Tại Pokrovsk, lực lượng Moscow đang tiến vào Hrodivka và cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vị trí của AFU gần Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Liman ngày 20/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 190 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đã xảy ra 190 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua, trong đó đối phương tấn công nhiều nhất theo hướng Pokrovsk và Kurakhovsk.

Báo cáo có đoạn: "Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 5 tên lửa; 54 cuộc không kích sử dụng 67 bom KAB và cũng triển khai 671 UAV. Đồng thời, họ đã thực hiện hơn 3.700 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Vremovsky, Orekhov và Dnieper.

Cường độ các hoạt động quân sự theo hướng Pokrovsk vẫn ở mức cao. Số lượng các cuộc đụng độ vũ trang đã tăng lên 32. Có 52 cuộc giao tranh theo hướng Kurakhove. RFAF đã cố gắng tiến vào các khu vực định cư Tsukurino, Zhelannoye Pervoye, Georgievka, Dalneye, Aleksandrovka, Yekaterinovka và Konstantinovka. 44 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và tám cuộc tấn công khác vẫn đang diễn ra, báo cáo viết.

DeepState: Nga tấn công dữ dội ở Donetsk

Các nhà phân tích dự án DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cập nhật bản đồ vào rạng sáng 21/9, lưu ý rằng, quân đội Nga đã tiến gần hai khu vực đông dân cư và một khu vực ở Donetsk.

Báo cáo viết: "Đối phương đã tiến gần Nikolaevka, Tsukurino và Makiivka".

Các kho đạn dược bốc cháy ở Nga sau cuộc tấn công bằng UAV

Các kênh Telegram và phương tiện truyền thông của Nga đưa tin về các vụ cháy tại kho đạn dược và kho vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được ghi nhận tại khu vực Tikhoretsk thuộc lãnh thổ Krasnodar, gây ra hỏa hoạn và các vụ nổ. Chính quyền đã thông báo sơ tán người dân địa phương khỏi ngôi làng gần nơi xảy ra hỏa hoạn.

Theo Astra, người dân địa phương đã báo cáo về một cuộc tấn công vào một kho đạn dược.

Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng UAV đã được báo cáo ở khu vực Tver, người dân Toropets và các khu định cư gần đó đã nghe thấy tiếng nổ. Theo Astra, kho vũ khí số 23 của Nga đã bị UAV tấn công tại ngôi làng Oktyabrsky thuộc khu vực Tver.

Thống đốc vùng Tver đã báo cáo về những chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ và công việc của các đơn vị ứng phó khẩn cấp trên hiện trường.

Báo động không kích khắp Ukraine: MiG-31K cất cánh

Không quân Ukraine trên Telegram phát cảnh báo không kích trên khắp Ukraine sau khi một chiếc MiG-31K của Nga cất cánh.

Báo động bắt đầu sau 21h ngày 20/9 và kéo dài khoảng nửa giờ.

Theo đó, có một mối đe dọa tên lửa trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine do một máy bay chiến đấu MiG-31K cất cánh ở Nga, được thiết kế để tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Họ cũng báo cáo về một "mục tiêu tốc độ cao" đang bay về phía khu vực Dnepropetrovsk, và ở khu vực Kherson, một nhóm UAV đang di chuyển về phía khu vực Mykolaiv theo hướng tây bắc.

Lần gần nhất có báo động trên toàn Ukraine vì MiG-31K cất cánh là vào ngày 13/8.

Tiêm kích MiG-31 của Nga (Ảnh: Russian Planes).

Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD cho Ukraine

Reuters đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine, dự kiến công bố vào tuần tới.

Gói viện trợ mới bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155mm và 105mm, phụ tùng thay thế và các loại vũ khí khác.

Nội dung và quy mô của gói viện trợ có thể thay đổi trong những ngày tới trước khi tổng thống dự kiến ký. Kể từ tháng 5, Mỹ chưa cung cấp gói viện trợ nào trị giá vượt quá 275 triệu USD do luật định trong Quyền hạn quốc phòng của Tổng thống (PDA).

"PDA cho phép Mỹ sử dụng kho vũ khí hiện có để giúp các đồng minh trong các tình huống khẩn cấp. Vào tháng 8, khi Ukraine đang xâm nhập Nga (trong chiến dịch ở khu vực Kursk) và mất lãnh thổ ở phía đông do cuộc tấn công của Nga, Washington đã gửi hai gói viện trợ, mỗi gói trị giá 125 triệu USD".

Reuters cho biết thêm rằng, các nhà lãnh đạo thân Ukraine tại Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực đạt được thỏa thuận gia hạn thêm một năm khoảng 5,5 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 30/9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tha thiết kêu gọi Mỹ không chậm trễ trong việc thực hiện các thỏa thuận về cung cấp viện trợ quân sự.

Ông Zelensky: Kế hoạch mới sẽ đưa chiến thắng đến gần hơn

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 20/9, Tổng thống Zelensky cho biết phía Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận tại Mỹ với Tổng thống Joe Biden và cả hai ứng viên tổng thống Kamala Harris và Donald Trump.

Ông nói: "Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc thảo luận tại Mỹ - đây là Tổng thống Biden, đại diện của lưỡng đảng tại Quốc hội, chúng tôi đang trông đợi các cuộc họp với cả hai ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tại Mỹ, ông sẽ trình bày một kế hoạch hành động cụ thể sẽ "mang chiến thắng và hòa bình công bằng đến gần hơn", đồng thời ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Mỹ vì sự ủng hộ của họ.

"Ukraine rất trông đợi vào sự ủng hộ này. Và điều này là công bằng. Bởi vì khi một quốc gia giành chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập và tuân thủ luật pháp quốc tế, thì toàn thế giới sẽ chiến thắng. Đây là cách mà mọi thứ nên diễn ra", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Mỹ và Anh có thể âm thầm cho phép Kiev bắn Storm Shadow vào Nga

Báo Anh The Times cho biết, Mỹ và Anh có thể đang lên kế hoạch cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng quyết định này có thể vẫn được giữ kín để duy trì yếu tố bất ngờ cho phía Moscow.

Máy bay ném bom Su-24 của Ukraine. (Ảnh Bộ Quốc phòng Ukraine)

Theo The Times, phía Anh và Mỹ từ lâu đã thảo luận về khả năng cho phép tên lửa Storm Shadow tấn công Nga và dường như quyết định này có thể đã được công bố trong chuyến thăm chung của người đứng đầu bộ ngoại giao của cả hai nước, Antony Blinken và David Lemmy, tới Kiev vào tuần trước.

The Times tuyên bố rằng, quyền tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow có thể được chấp thuận sớm nhất là vào tuần tới và sẽ không được công khai để tránh đưa ra cảnh báo bổ sung cho Moscow về một cuộc tập kích có thể xảy ra.