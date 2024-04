Binh sĩ Nga đang kiểm tra hệ thống hầm ngầm tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol sau khi hạ gục lực lượng Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Nga đánh bại đối phương, kiểm soát Novomikhailovka

Kênh Readovka đưa tin, Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Novomikhailovka ở Donetsk. Trận chiến kéo dài nhiều tháng giành thành trì quan trọng nhất đã kết thúc.

Trong ngày 20/4, các phóng viên quân sự đưa tin lực lượng Nga tiếp tục tiến dần dần về phía đường cao tốc Ugledar - Marinka.

Khi màn đêm buông xuống, hình ảnh đầu tiên xuất hiện: Thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 155 công bố một bức ảnh có cờ Nga ở ngoại ô phía tây Novomikhailovka. Những chiến binh Kiev cuối cùng thuộc Lữ đoàn dù 79 cuối cùng đã bị đánh bật ra khỏi làng và đơn vị này phải chịu tổn thất đáng kể.

Binh sĩ Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát cứ điểm quan trọng Novomikhailovka ở Donetsk (Ảnh: Readovka).

Các nguồn tin tình báo OSINT của Ukraine đã xác nhận việc Novomikhailovka thất thủ, rơi vào tay quân đội Nga. Nhiều tháng chiến đấu giành thành trì quan trọng nhất đã kết thúc, đồng nghĩa với việc một bên sườn khác của nhóm Ugledar thuộc lực lượng Kiev trên hướng Donetsk đã bị hở.

Mục tiêu trung gian kế tiếp của Nga là Paraskovievka, sau đó là Konstantinovka nhằm cắt đứt đường tiếp tế của nhóm binh sĩ đối phương đồn trú ở Ugledar.

Kênh Rybar cho biết, trong ngày 20/4, đã xảy ra các trận chiến ở Novomykhailivka trên hướng Ugledar (Vuhledar), nơi ghi lại bước tiến của Lực lượng vũ trang Nga dọc phố Timiryazev. Đến cuối ngày, có những báo cáo về việc họ đã chiếm được hoàn toàn ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novomikhailovka ngày 20/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps cho biết, ở tây nam Donetsk, quân đội Nga đã nắm toàn quyền kiểm soát các khu nhà nghỉ mùa hè Mashinostroitel và phần lớn Novomykhailivka.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novomikhailivka ngày 20/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành được, các mũi tên xanh là hướng Kiev rút lui (Ảnh: Suriyakmaps).

Moscow quyết chiếm Ocheretine, Kiev ra sức phản công

Kênh Rybar đưa tin, trên hướng Avdiivka, quân Nga đang đánh chiếm Ocheretine, nơi đối phương đang triển khai lực lượng dự bị và đang tiến vào khu vực Semenovka. Theo một số báo cáo chưa được xác nhận, lực lượng Moscow đã tập kích, ngăn chặn các nhóm tăng viện của đối phương.

Trong khi đó kênh Readovka cho biết, mặc dù Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga vào Netailovo nhưng họ có điều kiện phòng thủ rất thuận lợi trong làng. Đơn giản là không thể cơ động tấn công từ phía bắc do có một hồ nước với đầm lầy án ngữ. Ở phía nam có một trạm máy kéo nằm trong tầm bắn, tuy nhiên lực lượng Nga cũng khó tiếp cận nó từ vùng ngoại vi làng.

Về vấn đề này, bộ chỉ huy quân đội Nga đã phân chia nhiệm vụ giữa các đơn vị. Một đầu cầu mới đang được tạo ra để tấn công Netailovo từ phía đông nam, điều này sẽ chuyển hướng lực lượng đối phương trong bãi đậu máy kéo. Nhưng ở đây tình hình rất phức tạp do có thể xuất hiện những bãi mìn dày đặc trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka, vùng Donetsk ngày 20/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu tím là nơi lực lượng Moscow mới giành được, Kiev phản công theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kênh Suriyakmaps cho biết, tại phía tây Avdiivka, quân đội Nga chiếm giữ hệ thống chiến hào phía nam và phần trung tâm của Semenivka, nắm quyền kiểm soát 70% ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 20/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh dữ dội tiếp diễn ở Chasov Yar

Kênh Rybar đưa tin, trên hướng Bakhmut, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực lân cận Chasov Yar, nơi hứng chịu các cuộc không kích và pháo binh có hệ thống của Nga, đồng thời các hàng rào xung quanh được xử lý bằng súng cối mạnh nhất thế giới 2S4 Tyulpan cỡ nòng 240mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar ngày 20/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Các mặt trận khác chưa có thay đổi lớn

Kênh Rybar cho biết, Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga trong đêm, khoảng 50 UAV bị bắn hạ ở 8 khu vực. Trong ngày, một số mục tiêu bay đã bị phòng không Nga bắn hạ ở các khu vực Moscow, Tula và Kaluga.

Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ do đối phương kiểm soát. Mục tiêu là các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cả cơ sở sản xuất.

Theo hướng Donetsk, có các trận chiến ở Krasnohorivka, nơi Ukraine giữ các vị trí trong khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa và đang cố gắng phản công để đánh bật lực lượng Moscow khỏi vùng ngoại ô phía đông, nhưng không thành công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu 3 hướng nóng nhất

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy 20/4, 91 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công ở Bakhmut, 18 cuộc ở Avdiivka và 17 cuộc ở Novopavlovsky.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, 91 cuộc đụng độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, đối phương phóng 14 tên lửa, thực hiện 48 cuộc không kích và 61 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia). Trên hướng Kupyansk, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công trong khi tại Kherson, họ không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Kiev ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnepr tại làng Krynki với 3 cuộc tấn công bất thành.

Trong ngày, máy bay của lực lượng phòng vệ đã tiến hành không kích vào 8 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 1 khu tập trung quân, 1 kho đạn dược, 1 cơ sở phòng không và 1 khu tập trung vũ khí - trang bị của Nga, báo cáo viết.

Gói hỗ trợ Ukraine góp phần đảm bảo an ninh Mỹ

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hoan nghênh việc Hạ viện thông qua gói dự luật trong đó có hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời lưu ý rằng điều này giúp "nước Mỹ an toàn hơn".

Ông nói: "Tôi hoan nghênh việc thông qua một bổ sung quan trọng cho Đạo luật An ninh Quốc gia, điều này sẽ giúp Bộ Quốc phòng hỗ trợ Ukraine và Israel, tăng cường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và giữ vững lập trường với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới... Đạo luật này sẽ làm cho nước Mỹ an toàn hơn và cứu được nhiều mạng sống".

Bộ trưởng Austin cho biết, đạo luật này là một khoản đầu tư quan trọng cho tương lai của Mỹ bằng cách bơm gần 50 tỷ USD vào cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước và tạo việc làm tại hơn 30 tiểu bang, đồng thời củng cố an ninh lâu dài của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Reuters).

Ông nói: "Một lần nữa, chúng ta đã thấy rằng những thách thức trong thời đại chúng ta sẽ chỉ ngày càng sâu sắc hơn nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ và bền vững của Mỹ trong việc thúc đẩy các lợi ích an ninh cốt lõi của chúng ta. Thế giới vẫn đang theo dõi. Mạng sống con người vẫn đang bị đe dọa. An ninh lâu dài của Mỹ vẫn đang gặp nguy hiểm. Chúng ta không bao giờ được tạo cho bạn bè, đối thủ hay kẻ thù của mình bất kỳ lý do gì để nghi ngờ quyết tâm của nước Mỹ".

Lầu Năm Góc: Mỹ có thể cử thêm cố vấn quân sự tới Ukraine

Politico, dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder và các quan chức Mỹ cho biết, Washington đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự tới đại sứ quán nước này ở Kiev, động thái mới nhất thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine khi Nga đang lấy lại thế chủ động trong "cuộc xung đột kéo dài hai năm".

Ông nói: "Trong cuộc xung đột này, Bộ Quốc phòng đã xem xét và điều chỉnh sự hiện diện của chúng tôi để ứng phó với các điều kiện an ninh đang thay đổi. Chúng tôi đang xem xét cử thêm một số cố vấn để tăng cường Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC) của đại sứ quán".

Theo tướng Ryder, các cố vấn sẽ không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mà là cố vấn và hỗ trợ chính phủ và quân đội Ukraine.

ODC "thực hiện nhiều nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ (phi chiến đấu), và mặc dù nó chỉ bao gồm các nhân viên của Bộ Quốc phòng, nhưng nó là một phần của Đại sứ quán Mỹ và báo cáo với Trưởng Phái đoàn, giống các đại sứ quán khác", ông Ryder nói thêm.

Lầu Năm Góc không cho biết số lượng nhân sự cụ thể "vì lý do an ninh và bảo vệ lực lượng".

Theo 4 quan chức Mỹ và một người nắm rõ kế hoạch giấu tên để bảo vệ tính nhạy cảm của vấn đề, các binh sĩ bổ sung sẽ hỗ trợ hậu cần và giám sát vũ khí mà Washington gửi tới Ukraine. Đội ngũ mới cũng sẽ giúp quân đội Ukraine bảo trì vũ khí.

Nguồn tin của Politico lưu ý, số quân Mỹ được điều động bổ sung tới Ukraine sẽ lên tới 60 người. Một trong những công việc của cố vấn quân sự sẽ là giúp Ukraine lên kế hoạch bảo trì các thiết bị tinh vi do Mỹ cung cấp vì giao tranh dự kiến sẽ leo thang vào mùa hè.

Họ cũng sẽ hỗ trợ đội ngũ Đại sứ quán Mỹ tương đối nhỏ ở Kiev và điều phối các chuyến hàng vũ khí mới khi dự luật bổ sung tại Quốc hội trở thành luật nhằm cung cấp thêm vũ khí và thiết bị cho Ukraine.

Kiev sẽ phân bổ viện trợ quân sự gần 50 tỷ USD của Mỹ như nào?

Ukrainska Pravda đưa tin, Thủ tướng Denis Shmyhal cho biết nếu Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ Ukraine, trong tổng số gần 61 tỷ USD hỗ trợ, 49,9 tỷ USD sẽ được dùng cho chi tiêu quốc phòng.

Ông cho biết: "Tổng số tiền hỗ trợ là gần 61 tỷ USD: 49,9 tỷ - chi tiêu quốc phòng; 7,8 tỷ - hỗ trợ ngân sách tiềm năng; 1,57 tỷ - hỗ trợ kinh tế; 400 triệu - quỹ bảo vệ biên giới và rà phá bom mìn nhân đạo".

Thủ tướng Shmyhal nhấn mạnh, Kiev kỳ vọng dự luật sẽ được Thượng viện thông qua thành công trong vài ngày tới.

"Việc thực hiện nó sẽ đồng nghĩa với việc có thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống phòng không và tầm xa. Tăng cường ổn định tài chính vĩ mô, bao gồm cả việc tài trợ cho các chi tiêu ngân sách ưu tiên. Tiếp tục khôi phục nhanh chóng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng quan trọng", ông nói thêm.

Ông Zelensky cảm ơn Hạ viện Mỹ: Tiến trình đúng đắn của lịch sử

European Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp gần 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine và các đồng minh.

Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn đối với Hạ viện Quốc hội Mỹ, cả hai đảng và cá nhân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vì "một quyết định bảo vệ đúng tiến trình lịch sử".

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 17/2 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images).

Ông cũng bày tỏ hy vọng dự luật sẽ được ủng hộ tại Thượng viện và gửi tới Tổng thống Joe Biden để xem xét.

Nhà lãnh đạo nói: "Dân chủ và tự do sẽ luôn quan trọng trên thế giới và sẽ không bao giờ thất bại chừng nào nước Mỹ giúp bảo vệ chúng. Dự luật viện trợ quan trọng của Mỹ được Hạ viện thông qua hôm nay sẽ giúp ngăn chặn chiến tranh lan rộng, cứu cuộc sống hàng nghìn người và làm cho hai dân tộc chúng ta mạnh mẽ hơn".