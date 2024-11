Chiến sự Nga - Ukraine đã chuyển sang bước ngoặt mới (Ảnh minh họa FT/AFP).

Nga đóng sập cánh cửa Kurakhove, lò lửa tăng nhiệt

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân của mình, trong đó gạch đầu dòng cụ thể những tình huống mà Moscow có thể tiến hành sử dụng vũ khí hủy diệt.

Lò lửa phía Nam Kurakhove bắt đầu khép lại. Quân đội Nga (RFAF) đạt được những thành tựu lãnh thổ sâu rộng xung quanh làng Uspenivka. Họ cũng chiếm được các vị trí ở Yelizavetivka. Tình hình ở phía Bắc Kurakhove nghiêm trọng không kém. Ở Berestky, lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên và ngôi làng Novoselydivka hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ở Toretsk, RFAF đang tấn công từ mọi hướng, đặc biệt là về phía khu mỏ. Đây là vị trí phòng thủ mạnh nhất của quân đội Ukraine (AFU) và nếu mất nó, Toretsk sẽ thất thủ.

Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Chasov Yar, nơi lực lượng Moscow đang tấn công khu công nghiệp. Đồng thời, có sự di chuyển ở phía Bắc về phía ngọn đồi nằm trong khu vực Bắc của quận Pivnichnyi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/11, trong đó, Kiev đã chính thức sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga (Ảnh: Military Summary).

Một cú đánh vào trái tim hàng phòng ngự Ukraine tại Chasov Yar

Kênh Readovka cho biết, nhóm đồn trú Chasov Yar của Ukraine đã thay đổi cách tiếp cận để bảo vệ khu định cư sau khi RFAF chọc thủng kênh Seversky Donets-Donbass dọc theo đường cao tốc H-32.

Phản ứng của lực lượng Kiev, với nhiệm vụ chính là ngăn chặn đối phương tiếp cận phía sau khu công nghiệp của thành phố, đã buộc các đơn vị thuộc Sư đoàn dù cận vệ 98 Nga phải hành động khác đi.

Mặc dù lực lượng phòng thủ của AFU trong thành phố được trang bị tốt nhưng lại thiếu nhân lực, và điều này có lợi cho Nga. Lực lượng Kiev đã trải dài theo hình vòng cung, hiện mật độ đơn vị của họ ở phía Nam khu công nghiệp đã ít hơn rất nhiều.

Sư đoàn Dù 98 đã có thể tiến công qua các khu vực phía Tây của tiểu khu Oktyabrsky, nơi trước đây nằm trong vùng xám, và bắt đầu chiến đấu để giành lấy cốt lõi của toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương ở Chasov Yar - khu vực nhà máy chống cháy.

Nếu Nga đánh sập điểm then chốt này đồng nghĩa với việc AFU có thể mất toàn bộ lực lượng phòng thủ khu dân cư. Nhà máy vật liệu chịu lửa là cầu nối giữa các quận phía Bắc và phía Nam của thành phố, giữa đó có khu rừng với hồ chứa lớn.

Quyết định của Bộ chỉ huy Nga tấn công vào trung tâm phòng thủ của đối phương là hợp lý, bởi vì AFU đã củng cố hai sườn Bắc và Nam. Lực lượng Kiev biết rất rõ rằng chiến thuật của đối phương tập trung vào việc bao vây các vị trí nhằm làm gián đoạn hơn nữa nguồn cung cấp trong khu vực bao phủ.

Đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định của Bộ chỉ huy Ukraine sử dụng khu vực phòng thủ trung tâm trong khu công nghiệp của thành phố làm nơi cung cấp.

Lực lượng Kiev ở Chasov Yar đã bị tiêu hao rất nhiều và việc bổ sung ngày càng trở nên khó khăn hơn. Điều này có nghĩa là tiềm năng chiến đấu của toàn bộ đơn vị đồn trú trên thực tế rất khác so với những gì Bộ chỉ huy Ukraine nhìn thấy ở sở chỉ huy của mình.

Khu vực phòng thủ phía nam Chasov Yar dựa trên Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24 AFU, khu công nghiệp của thành phố được bảo vệ bởi lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 18 với sự hỗ trợ của Lữ đoàn 241.

Dù vậy, không thể nói rằng với việc mất thành trì trung tâm - nhà máy chống cháy - hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ tan rã và Chasov Yar ngay lập tức lọt vào tay Nga.

Nếu RFAF từ bỏ chiến thuật bao vây thì hàng thủ của đối phương vẫn còn hy vọng duy trì thế trận ổn định đến cùng. Tuy nhiên, sau khi mất khu công nghiệp và khu chung cư, lực lượng Kiev sẽ mất đi những vị trí phòng thủ chắc chắn nhất trong toàn thành phố. AFU sẽ cố gắng bằng mọi giá để ngăn chặn sự sụp đổ của mặt trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Chasov Yar ngày 19/11. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Pokrovsk, sắp đóng chốt Khurakhove

Theo kênh Rybar, Kiev đã tấn công mục tiêu ở vùng Bryansk bằng tên lửa ATACMS tầm xa, 5 trong 6 quả đạn đã bị phòng không Nga bắn hạ. Moscow đã tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả ở Hlukhiv thuộc vùng Sumy và Zaporizhia.

Trên hướng Kupyansk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu công nghiệp ở phía Đông thành phố và về phía Nam, lực lượng Moscow đã tiến về phía tây Kolesnykivka.

Tại Pokrovsk, các đơn vị Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Yuriivka và Novoaleksandrivka, đồng thời cũng dọn sạch tiền đồn ở phía Bắc nơi đó.

Về phía Kurakhove, Novoselidivka đã chính thức bị RFAF kiểm soát. Quốc kỳ Nga cũng đã được kéo lên ở tiểu khu Nova Ilyinka nằm trong ranh giới hành chính của Kurakhove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 19/11. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Chuyên gia quân sự người Đức Julian Röpcke thuộc báo Bild cho biết, tuần trước, lực lượng Moscow tiến vào làng Dalnie và cắt đôi nửa "chiếc túi" gần thành phố Kurakhove. Ở phía nam Dalnie, hàng trăm binh sĩ Ukraine tiếp tục bảo vệ 5-6 ngôi làng bên bờ sông Sukhie Yala.

Bây giờ RFAF đã chiếm hoàn toàn Dalnie, đồng thời cũng tiến đến làng Trudovoye. Do đó, hành lang rút quân của đối phương qua các làng Uspenovka và Konstantinopolskoye đã giảm xuống còn 5,5km.

Lực lượng Moscow cũng đang tiến về phía bắc hồ chứa Kurakhove. Tại đây, họ chiếm làng Ilyinka và tiếp cận làng Berestki, đồng thời chiếm những lối tiếp cận các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt hướng tới Kurakhove.

Những cây cầu ở đó đã bị phá hủy, nhưng quân đội Nga hiện có thể bắn vào thành phố từ phía Bắc chỉ từ 1-1,5km. Ông Röpcke cho biết, nếu RFAF khôi phục được cây cầu và vượt qua con đập thì họ có thể tấn công Kurakhove từ phía Bắc. Về cơ bản, Nga đã khép chặt vòng vây, cửa tử ngày càng thu hẹp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ở Nam Donetsk ngày 19/11. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu vàng nhạt và giành được các địa bàn mới trong khu vực màu cam, cụm quân Kiev bị bao vây ở giữa (Ảnh: Julian Röpcke).

RVvoenkory ghi nhận cuộc đột phá mạnh mẽ của RFAF tại Kurakhove khi đã tấn công qua hồ chứa và giao tranh đã diễn ra dữ dội ở trung tâm thành phố!

"Giao tranh ở Kurakhove đã lan đến các khu vực trung tâm của thành phố, RFAF đang bị đẩy lùi một phần khỏi đó, nhưng họ đang bắt đầu các cuộc tấn công mới", sĩ quan truyền thông của lực lượng vũ trang Ukraine có biệt danh "Alex" viết.

Reuters: Ukraine bắn 8 tên lửa ATACMS, Nga chỉ hạ được 2 quả

Một nguồn tin của Reuters cho biết, Ukraine đã bắn 8 tên lửa ATACMS vào kho đạn dược Bryansk nhưng Nga được cho là chỉ đánh chặn được 2 trong số chúng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng 5 trong số 6 tên lửa bắn vào căn cứ quân sự ở vùng Bryansk đã bị bắn hạ, và các mảnh vỡ đã rơi trúng cơ sở này, gây ra vụ hỏa hoạn nhỏ.

Các nguồn tin của Ukraine tuyên bố rằng, cuộc tấn công ATACMS được thực hiện vào kho vũ khí của Cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại thành phố Karachev ở vùng Bryansk.

Cần lưu ý rằng các quan chức chính thức của Mỹ vẫn chưa xác nhận việc Ukraine được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington cung cấp.

Tên lửa ATACMS khai hỏa (Ảnh minh họa: Lục quân Mỹ).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Xảy ra 130 cuộc giao tranh trên mặt trận

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Đối phương đã thực hiện 51 cuộc không kích với 78 quả bom KAB, sử dụng 600 UAV cảm tử và thực hiện gần 3.500 cuộc tấn công bằng pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các nỗ lực của Nga tại Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. Đối phương tiếp tục tấn công dữ dội ở Pokrovsk và Kurakhove với lần lượt 37 và 22 đợt xung phong.

Hoạt động tại khu vực Kursk vẫn tiếp tục, hôm nay, AFU đã đẩy lùi hơn 20 nỗ lực của Nga nhằm đánh bật các đơn vị của chúng tôi, báo cáo viết.

DeepState: Nga chiếm Novaya Ilyinka theo hướng Kurakhove

Rạng sáng 20/11, các nhà phân tích thuộc kênh DeepState báo cáo rằng, lực lượng Moscow đã chiếm Novaya Ilyinka theo hướng Kurakhove ở khu vực Donetsk.

Ngoài ra, theo báo cáo của DeepState, RFAF đã có những bước tiến được xác nhận gần Dalnie, Antonovka, Pustynka và ở Toretsk thuộc vùng Donetsk.

Nga tập kích Ukraine bằng UAV

Không quân Ukraine thông báo, tối 19/11, Moscow đã phóng UAV vào lãnh thổ Ukraine. Báo động phòng không đã được ban bố lúc 20h09 khi nhóm UAV của đối phương từ phía Bắc Sumy di chuyển theo hướng Tây về phía vùng Chernihiv.

Từ 20h18 đến 23h59, hoạt động của UAV Nga liên tục được ghi nhận ở Zaporizhia, Dnepropetrovsk, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv, Poltava, Kiev, Nikolae, Kharkov, Zhitomir và Khmelnytsky.

Sau nửa đêm, Không quân Ukraine đã cập nhật thông tin về chuyển động của UAV trên hầu khắp lãnh thổ.

UAV Nga dồn dập tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Ukraine cần huy động quân đội hơn là vũ khí mới

Trả lời phỏng vấn của PBS News về việc liệu Washington có thể làm gì khác trong quá khứ để hỗ trợ Kiev hay không vì Ukraine đang mất nhiều lãnh thổ hơn bao giờ hết trong năm nay, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết lý do khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn trên chiến trường là do vấn đề huy động.

Ông Sullivan lưu ý rằng Washington đã cung cấp xe tăng, chấp thuận chuyển giao F-16, HIMARS và hệ thống Patriot cho Ukraine. Mặc dù vậy, ông cho biết, "Ukraine đã nhận ra mình ở trong vị thế khó khăn hơn trên chiến trường, điều này cho thấy không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa các hệ thống vũ khí này và cách chúng hoạt động trên chiến trường".

"Mối liên hệ trực tiếp nhất giữa những thành tựu và đóng góp của Ukraine là gì? Đó là thông qua huy động và nguồn nhân lực", cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.

Đồng thời, ông Sullivan không tin rằng nếu Ukraine được phép tiếp nhận bất kỳ hệ thống vũ khí nào sớm hơn, điều đó sẽ có tác động đáng kể đến chiến trường.

"Chúng ta đã thấy sự khác biệt đáng chú ý nào trên chiến trường kể từ khi chúng ta cung cấp xe tăng cho Ukraine chưa? Tương tự như vậy, chúng ta đã thấy sự khác biệt đáng chú ý nào trong việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 chưa? Chúng tôi tin rằng không có hệ thống vũ khí đơn lẻ nào mang tính quyết định trong trận chiến này. Vấn đề là về nguồn nhân lực và chúng tôi cho rằng Ukraine cần phải làm nhiều hơn nữa để củng cố vị thế của mình về số lượng lực lượng mà họ có ở tuyến đầu", ông Sullivan nói.

Pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất được đánh giá là loại vũ khí thay đổi cuộc chơi tại Ukraine (Ảnh: Quân đội Mỹ).

UAV tập kích vào các nhà máy ở hai khu vực của Nga

Tại Voronezh và Belgorod của Nga đã xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV vào tối 19/11.

Theo Thống đốc khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov, các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống lãnh thổ của một trong những doanh nghiệp, gây hư hại. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, đây là nhà máy của công ty EFKO, chuyên sản xuất nước sốt.

Tại khu vực Voronezh, chính quyền địa phương đã báo cáo về cuộc tấn công vào nhà máy dầu mỡ Evdakovsky, nơi đã xảy ra hỏa hoạn.

Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ bao gồm HIMARS và Javelin

AP trích lời các quan chức Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine trị giá ít nhất 275 triệu USD, bao gồm các hệ thống tên lửa pháo binh HIMARS và đạn chống tăng Javelin.

Theo đó chính quyền của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang gấp rút làm mọi thứ có thể để giúp Kiev chống trả Nga trước khi Tổng thống mới đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Các loại vũ khí sẽ được cung cấp theo Quyền hạn quốc phòng của Tổng thống (PDA), cho phép Lầu Năm Góc nhanh chóng rút hàng từ các kho dự trữ của mình để đẩy nhanh việc giao hàng đến tiền tuyến ở Ukraine.

AP cho biết thêm rằng, chính quyền ông Biden sẽ phải khẩn trương phân bổ 7,1 tỷ USD cho vũ khí từ các kho của Lầu Năm Góc để giải ngân số tiền này trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Khi được hỏi liệu Bộ Quốc phòng có đủ thời gian để làm điều đó trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1 hay không, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết các quan chức đang nỗ lực để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần.

Theo hai quan chức cấp cao của Mỹ, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hỗ trợ Ukraine, Tổng thống Biden cũng có kế hoạch phân phối phần của mình trong khoản vay 50 tỷ USD từ các tài sản bị đóng băng của Nga trước khi ông rời Nhà Trắng.

Đức sắp chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine?

Hãng thông tấn DPA đưa tin, Lãnh đạo phe Dân chủ Tự do, Christian Dürr cho biết, đảng Dân chủ Tự do - đã rời khỏi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz - sẽ đệ trình đề xuất lên Quốc hội Đức vào tuần tới để bàn giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Ông Dürr lưu ý rằng đảng của ông luôn nhấn mạnh vào việc hỗ trợ Ukraine theo cách thống nhất và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh.