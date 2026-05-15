Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tập kích lớn chưa từng có vào Ukraine trong 36 giờ liên tiếp

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn chưa từng có với sự tham gia của 1.623 UAV và tên lửa trong 36 giờ liên tiếp, nhằm vào 3 mục tiêu chính: nhà máy lọc dầu Kremenchuk, sân bay Starokostiantyniv - căn cứ của tiêm kích F-16 và đặc biệt là thủ đô Kiev, nơi hứng chịu tới 90% số cuộc tấn công.

Hệ thống phòng không Ukraine bị quá tải, không thể đánh chặn số lượng mục tiêu kỷ lục khiến nhiều địa điểm bị đánh trúng.

Nga ồ ạt tập kích thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa và UAV ngày 13-14/5 (Video: Telegram).

Trên thực địa, tại thành phố Konstantinovka, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục phát triển về phía tây thành phố, họ đang tiến gần đến quận Mykolaivskyi, giành thêm được một số khu vực.

Tại khu vực Chasov Yar, lực lượng Moscow đã chiếm được Mykolaivka - một ngôi làng ngay sát khu vực trung tâm. Điều này thể hiện sự gia tăng áp lực đáng kể về mặt chiến thuật lên các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU).

Ở phía đông Kramatorsk, việc RFAF đã vượt qua kênh đào báo hiệu một sự thay đổi trong hướng tấn công chính ở khu vực này.

Bản đồ mô tả đường bay của UAV và tên lửa Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine ngày 13-14/5 (Ảnh: Military Summary).

Ông Zelensky chỉ thị quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công đáp trả

Ngày 14/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ thị quân đội Ukraine chuẩn bị "các phương án đáp trả khả thi" đối với vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào Kiev, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và ít nhất 48 người khác bị thương, Kyiv Independent đưa tin.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết sau vụ tấn công rằng ông đã chỉ thị triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "để đáp trả vụ tấn công của Nga khiến dân thường Ukraine thiệt mạng".

Theo Không quân Ukraine, 56 tên lửa các loại, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, đã được phóng trong cuộc tấn công đêm qua, cùng với 675 UAV.

29 tên lửa hành trình Kh-101, 12 tên lửa Iskander hoặc S-400, và 652 UAV của Nga đã bị các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ hoặc gây nhiễu trước khi đến mục tiêu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau đó cùng ngày, ông Zelensky chỉ ra cả thành công ngày càng tăng của Ukraine trong việc đánh chặn UAV Geran và tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa cho hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo.

Theo ông Zelensky, trong số 1.567 UAV và 56 tên lửa được phóng vào Ukraine trong 2 ngày 13-14/5, tỷ lệ đánh chặn là 94% đối với UAV nhưng chỉ 7% đối với tên lửa.

“Tôi đã chỉ thị cho Lực lượng Quốc phòng Ukraine và các cơ quan tình báo đề xuất các phương án đáp trả khả thi đối với cuộc tấn công của Nga”, Tổng thống Zelensky nói thêm, có thể ám chỉ đến kho vũ khí tấn công tầm xa ngày càng mạnh mẽ của Ukraine.

Hiện trường một địa điểm ở Kiev sau khi bị Nga tập kích hôm 13-14/5 (Ảnh: Kyiv Independent).

Ngã ba Donetsk và Dnipropetrovsk "đỏ lửa"

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân số 29 RFAF đang tiến hành phản công tại ngã ba Donetsk và Dnipropetrovsk.

Theo các báo cáo, lực lượng Moscow đang giao tranh ác liệt với những đơn vị Kiev đã tập trung trong vùng xám rộng lớn phía trước mũi đột kích của Tập đoàn quân số 29. Bên cạnh sự gia tăng hoạt động nhằm vào sườn phải, quân đội Ukraine cũng bắt đầu tấn công sườn trái.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra gần tiền tuyến của quân đội Nga tại các làng Vishnevoe, Verbovoye, Stepovoye, Berezovoye và Ternovoye. Các đơn vị Kiev - bao gồm cả quân đội chính quy và Vệ binh Quốc gia Ukraine - sử dụng chiến thuật bộ binh hạng nhẹ trên các phương tiện vận tải cơ giới, liên tục chuyển quân tiếp viện đến vùng ngoại ô các làng nói trên.

Binh sĩ cả hai bên đều hiện diện trong các làng, và giao tranh ác liệt ở cự ly gần đang diễn ra. AFU dựa vào việc nhanh chóng áp đảo khu vực chiến đấu bằng bộ binh, hy vọng rằng "số lượng sẽ tạo nên sự khác biệt". Lực lượng Kiev đã bảo đảm sự hội tụ của các đơn vị xung kích với tiền tuyến, nhưng họ không thể áp đảo mũi nhọn của Nga.

Giờ đây, toàn bộ tình hình sẽ được quyết định bởi một công thức cụ thể, trong đó các yếu tố then chốt là huấn luyện bộ binh, tốc độ cơ động của lực lượng dự bị, và tất nhiên, ưu thế về hỏa lực hạng nặng.

Dựa trên các chỉ số chính, tình hình rõ ràng đang có lợi cho RFAF.

Giao tranh ác liệt tại ngã ba Donetsk và Dmipropetrovsk, tập trung ở khu vực gạch chéo (Ảnh: Readovka).

Các cuộc tấn công của AFU vào sườn phải của Nga nhằm mục đích chiếm giữ và củng cố bờ sông Mokrye Yaly và mở rộng vùng kiểm soát về phía nam và phía bắc làng Poddubnoye.

Hành động của AFU vào sườn trái của Tập đoàn quân số 29 nhằm mục đích giành được không gian tác chiến trên thảo nguyên dọc theo bờ đông sông Yanchur, tiếp tục làm gián đoạn hậu cần của Tập đoàn quân số 36 và số 5 RFAF và do đó, làm gián đoạn kế hoạch của Bộ chỉ huy Cụm tác chiến phía Đông đối với khu vực phòng thủ Orekhov.

Quân đội Ukraine sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu này, nhưng quan trọng hơn, họ đã cố gắng thực hiện kế hoạch này trong nhiều tháng mà không đạt được kết quả gì. Giờ đây, AFU lại một lần nữa tăng cường hoạt động, cố gắng thực hiện kế hoạch trước đó bằng cùng một logic: nếu cứ tiếp tục đưa bộ binh vào trận chiến, hậu quả sẽ xuất hiện sớm hay muộn.

Ukraine phản công ở Sumy

Tại khu vực Sumy, các đơn vị Moscow đang tiến công theo từng nhóm nhỏ ở một số khu vực chiến thuật, bất chấp các cuộc phản công thường xuyên của Ukraine, kênh Rybar cho hay.

Tại Kondrativka, giao tranh quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn. Ở phía bắc, AFU đang cố gắng phản công bằng UAV, trong khi lính xung kích Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông nam ngôi làng.

Trên đường tiến đến Nova Sich, RFAF đã chiếm giữ phần còn lại của khu rừng phía đông Korchakivka và có thể tiến xa hơn về phía nam từ hai hướng, bao gồm cả xuyên qua rừng, điều này sẽ cho phép họ có được sự che chắn khỏi UAV.

Về phía nam Yunakovka, RFAF cũng đang tiến qua các vành đai rừng, nhưng ở đó, binh sĩ Nga phải di chuyển qua những không gian rộng lớn, điều này gây ra những khó khăn rõ ràng.

Ở sườn phía đông, gần Myropolye, quân đội Nga đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của lực lượng Kiev từ Zapselye và giữ vững quyền kiểm soát Myropolye. AFU cũng đã cố gắng thực hiện một số cuộc tấn công từ Mala Rybica bằng xe bọc thép, nhưng không thành công.

Khi giao tranh leo thang theo hướng Sumy, Bộ chỉ huy Kiev đang triển khai quân tiếp viện. Theo một số báo cáo, Trung đoàn xung kích độc lập Skala cũng đã đến khu vực này. Với tính chất đặc thù của đơn vị này, có thể sẽ sớm xuất hiện bằng chứng về việc quân đội Ukraine tấn công các khu định cư trước đây do các đơn vị Moscow chiếm giữ.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Sumy dọc theo đường cao tốc dẫn tới thủ đô Kiev, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí. Lực lượng Ukraine cố gắng phản công (Ảnh: Rybar).

Nga tấn công vào các bờ sông ở Kharkov

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Burluk, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiếp tục tấn công ở một số khu vực. Trên tuyến Verkhnyaya Pisarevka - Simonovka, lính xung kích Nga đang di chuyển về phía Losevka và phía nam dọc theo sông Seversky Donets xuyên qua rừng.

Xa hơn về phía đông, binh sĩ Nga đang chiếm giữ các khu rừng giữa sông Volchya và biên giới. Một phần khác của khu bảo tồn thiên nhiên Severodonetsky cũng như một số vị trí gần làng Chaykovka đã được kiểm soát. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở các làng lân cận, bao gồm cả bờ nam sông Volchya.

Một loạt các thắng lợi cục bộ của RFAF cũng được ghi nhận ở sườn phía đông. Trong khu vực Chugunovka và Otradnoye, binh sĩ Nga chiếm được một số vành đai rừng và khe núi. Hơn nữa, giao tranh tiếp tục diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Kolodeznoye, nơi họ đang tiến đến một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov (Ảnh: Rybar).

Xét thấy Bộ chỉ huy Kiev tái điều động một phần đáng kể lực lượng vốn đã sứt mẻ nặng nề từ hướng Kupyansk sau trận chiến giành thành phố, có thể dự đoán được tốc độ tiến công của Cụm tác chiến phía Bắc RFAF sẽ chậm lại đôi chút và các cuộc phản công của AFU cũng sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, cuộc tấn công quy mô lớn của Cụm tác chiến phía Bắc đã làm phân tán sự chú ý của Ukraine khỏi hướng Kupyansk, nơi quân đội Nga đang đạt được những thành công đáng kể.