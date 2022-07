Châu Âu thành "lò lửa", Mỹ chịu nắng nóng như "hơi thở của rồng"

Nắng nóng kỷ lục gây ra nhiều vụ hỏa hoạn, cháy rừng ở châu Âu (Ảnh: Reuters).

Các nước châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng Anh, vào trưa 19/7, nhiệt độ tại sân bay quốc tế London Heathrow lên tới 40,2 độ C, phá vỡ kỷ lục 39,1 độ C được ghi nhận cùng ngày trước đó ở Charlwood, Surrey, thuộc Đông Nam vùng England. Cơ quan này dự báo, mức nhiệt trên có thể còn tăng lên tới 42 độ C, khiến Anh trở thành quốc gia nóng hơn cả Jamaica và Malpes.

Nắng nóng kỷ lục khiến một số đoạn đường băng và đường ray ở Anh bị cong vênh, buộc giới chức nước này phải hoãn hoặc hủy các chuyến bay hoặc tàu. Nắng nóng bất thường cũng gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa London đã ban bố cảnh báo, khuyến cáo người dân ngừng các hoạt động bếp nướng.

Sóng nhiệt còn kéo theo các vấn đề về sức khỏe với người dân ở Anh. Theo Cơ quan Cứu thương London, họ nhận được khoảng 400 cuộc gọi mỗi giờ. "Chúng tôi thấy số bệnh nhân sốc nhiệt, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu có xu hướng tăng lên", Phó giám đốc của Cơ quan Cứu thương London Peter Rhodes cho hay.

Không chỉ Anh, nhiều nước châu Âu khác cũng đang trải qua đợt nóng kỷ lục. Giới chức Bồ Đào Nha cho biết, tính đến ngày 19/7, hơn 1.000 người ở nước này tử vong do nắng nóng.

Người dân Anh đổ xô đến các bãi biển để giải nhiệt (Ảnh: Reuters).

Nhiệt độ ở hầu khắp các khu vực của Bồ Đào Nha tuần trước đều vượt 40 độ C. "Bồ Đào Nha là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nóng kéo dài. Chúng tôi đang phải chuẩn bị để đối phó với tình hình sắp tới", Graça Freitas, người đứng đầu cơ quan y tế Bồ Đào Nha, cho hay.

Tại các nước như Pháp, Italy, Croatia, Hy Lạp, nền nhiệt ở nhiều khu vực đang dao động trên dưới 40 độ C.

Tại Mỹ, người dân cũng đang trải qua những ngày nắng nóng dự kiến còn kéo dài sang tuần tới. Ở thành phố Oklahoma, nơi nhiệt độ lên đến 43 độ C hôm 19/7, Colin Newman - một người dân địa phương ví von, khi ông bước ra ngoài đường, hơi nóng phả vào người như "hơi thở của rồng". "Những ngày tới, chúng tôi có lẽ chỉ di chuyển từ nơi có điều hòa đến nơi có máy lạnh", ông nói.

Tại New York, người dân tiếp tục đổ xô đến các bãi biển giải nhiệt. Ở Thung lũng Tử thần thuộc Công viên Quốc gia ở California, một trong những nơi nóng nhất trên Trái đất, nhiệt độ có thể lên tới 48 độ C.

Theo các chuyên gia, những năm gần đây, hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn ở các quốc gia do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Friederike Otto - giảng viên cao cấp về khoa học khí hậu tại Viện Grantham, Đại học Hoàng gia London - cho hay, chỉ riêng các đợt nắng nóng ở Châu Âu đã tăng tần suất gấp 100 lần hoặc hơn, do hành động của con người trong việc phát thải khí nhà kính vào bầu khí quyển.