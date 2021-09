Cặp vợ chồng Mỹ cùng trúng số độc đắc

Dân trí Một cặp vợ chồng ở bang North Carolina, Mỹ đã chia sẻ phần giải thưởng gần 1 triệu USD nhờ trúng độc đắc bằng 2 tờ vé số giống hệt nhau.

Cặp đôi Cannon cùng nhau đi nhận thưởng giải độc đắc xổ số Cash 5 (Ảnh: Công ty xổ số giáo dục North Carolina).

AP đưa tin, cặp vợ chồng Luther và Constance Cannon đã cùng nhau nhận giải độc đắc hồi tuần trước từ công ty xổ số giáo dục North Carolina.

Thông báo từ công ty xổ số cho biết, ông Cannon đã mua 2 tờ vé số Cash 5 giống hệt nhau tại một cửa hàng tiện lợi ở Rocky Mount và đưa cho vợ một tờ vé.

Ngày hôm sau, khi đang đi mua đồ, ông Cannon, 55 tuổi, một kỹ thuật viên làm việc tại Bridgestone Tires, đã trở lại cửa hàng để kiểm tra kết quả và phát hiện ra mình và vợ đã trúng số. Do trúng cùng một giải độc đắc nên phần thưởng 997.400 USD được chia đôi cho cả hai người, tương đương 498.700 USD.

Khi được chồng báo tin, bà Cannon, 52 tuổi, đã bật khóc. Sau khi trừ đi tiền thuế, cặp đôi nhận mỗi người 352.830 USD tiền thưởng từ giải độc đắc.

"Thật tuyệt vời là chúng tôi đã thắng được số tiền đó. Chúng tôi có thể trả nợ tiền nhà, tiền xe và có thể làm một điều gì đó cho gia đình".

Nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng cặp đôi may mắn trên trang mạng của công ty xổ số North Carolina. "Thật là may mắn làm sao! Ông ấy phải là người may mắn nhất mới có thể trúng độc đắc được cả 2 tờ vé như vậy".

Xác suất trúng độc đắc với xổ số Cash 5 là 1/962.598, theo công ty xổ số giáo dục North Carolina - đơn vị được vận hành bởi do chính quyền bang này.

Đức Hoàng

Theo AP