Các nước NATO xem xét khả năng đưa quân tới Ukraine

Lính NATO tập trận (Ảnh: Getty).

"Anh cần làm cho hoạt động huấn luyện phù hợp hơn với những gì Ukraine cần", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố hôm 19/12.

Các nguồn tin quốc phòng nói với đài BBC rằng, Bộ trưởng Healey không loại trừ khả năng đưa binh lính Anh đến Ukraine để giúp huấn luyện.

Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định chính thức nào về vấn đề này được công bố.

"Chúng ta cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Ukraine tiếp cận và chúng ta cần làm việc với Ukraine để giúp họ thúc đẩy và huy động thêm tân binh", Bộ trưởng Healey nói với báo The Times.

Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là mở rộng hoạt động huấn luyện tân binh Ukraine ở Anh hay không, ông Healey cho biết: "Chúng tôi sẽ tìm mọi cách có thể để đáp ứng những gì Ukraine muốn. Họ là những người đang chiến đấu".

Anh đang huấn luyện binh lính Ukraine tại Anh. Tuy nhiên, tương tự các thành viên NATO khác, họ không gửi lực lượng bộ binh nào đến giúp Ukraine ở tiền tuyến vì lo ngại leo thang xung đột cũng như nguy cơ bị kéo trực tiếp vào cuộc xung đột.

Mặc dù vậy, Anh vẫn cung cấp cả vũ khí sát thương và không sát thương, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và tên lửa tấn công chính xác tầm xa, cho Ukraine.

Vào ngày 19/12, khi được hỏi về khả năng triển khai quân đội Ba Lan tới Ukraine theo sứ mệnh gìn giữ hòa bình, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với đài phát thanh RMF FM cho biết đây là "vấn đề cần thảo luận", nhưng hiện tại không có cuộc đàm phán nào như vậy diễn ra.

Tổng thống Duda cũng cho biết ưu tiên của chính phủ Ba Lan là an ninh của đất nước và nếu có bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kiev, sự an toàn của đất nước, cũng như sự an toàn của sườn phía đông NATO, sẽ là vấn đề chính trong các cuộc đàm phán như vậy.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời các quan chức châu Âu và Ukraine cho biết, các nước châu Âu đang thảo luận về việc triển khai lực lượng lên tới 100.000 quân tới Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình.

Các quan chức tiết lộ lực lượng này có thể được thành lập bởi một liên minh gồm khoảng 5-8 quốc gia, bao gồm Pháp, Đức, Italy, Anh và Ba Lan.

Reuters trước đó đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thảo luận về khả năng gửi quân đội châu Âu tới Ukraine tại một cuộc họp ở Warsaw.

Vào tháng 11, Tổng thống Macron đã thảo luận về sáng kiến này với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Các nguồn tin của Reuters cũng cho biết Kiev đã đàm phán về vấn đề này với các quốc gia Bắc Âu và Baltic.

Trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần 3 năm qua, hầu hết các nước phương Tây đều bác bỏ kịch bản triển khai quân đội đến Ukraine để hỗ trợ đẩy lùi lực lượng Nga do lo ngại một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Moscow.

Tuy vậy, phương Tây không ít lần vượt qua các "lằn ranh đỏ" do Nga đặt ra, ban đầu là cung cấp vũ khí sát thương cỡ nhỏ cho Ukraine, tiếp đến là xe tăng, máy bay chiến đấu và gần đây nhất là cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa do Mỹ và đồng minh viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.